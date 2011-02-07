Глава ОБСЕ обеспокоен ситуацией в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена ситуацией в Украине, а также имеет ряд вопросов к украинским властям.

Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы, глава ОБСЕ Аудронюс Ажубалис в интервью Радио «Свобода».

«Я приехал откровенно обсудить эти вопросы (политическую ситуацию в Украине, - Ред.). Когда я получу определенные ответы, я смогу сказать, как я вижу нынешнюю ситуацию в Украине», - заявил Ажубалис в преддверии сегодняшних встреч с Виктором Януковичем, Владимиром Литвином, а также Константином Грищенко.

«То, что есть определенная обеспокоенность, - это факт, этого никто не скрывает. Но делать выводы, рубить с плеча я не собираюсь. Еще раньше, когда я не был главой ОБСЕ, я обсуждал это со своим украинским коллегой. У нас была достаточно горячая дискуссия относительно отношения к определенным политическим организациям, и тогда результатом диалога стали определенные положительные действия. А сейчас посмотрим - я жду этих встреч».

На вопрос о свободе слова в Украине, дипломат ответил:

«Есть определенные рапорты, и это для меня актуально не только потому, что по профессии я журналист, а и потому, что одним из приоритетов председательства Литвы в ОБСЕ является защита журналистов, и физическая в том числе, а также свобода медиа. Поэтому я эти вопросы обязательно буду поднимать».