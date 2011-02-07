Несколько тысяч женщин требовали отставки Берлускони (ВИДЕО)

В Италии прошла массовая акция против главы правительства Сильвио Берлускони, передает «Вести.ru».

Так, несколько тысяч демонстрантов, в основном женщины, собрались у ворот миланской виллы премьера, чтобы потребовать его немедленной отставки.

Берлускони ругали за неуважение к закону, злоупотребление должностными полномочиями, а такжеаморальное поведение, припомнив многочисленные сексуальные скандалы с его участием.

Напомним, 14 января нынешнего года прокуратура Милана выдвинула в отношении Сильвио Берлускони обвинения в злоупотреблении служебным положением и причастности к сутенерстве несовершеннолетних.