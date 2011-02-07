Грищенко интересовался у Ажубалиса, как оно председательствовать в ОБСЕ

Украина начала консультации на постоянной основе с целью подготовки председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом после встречи с министром иностранных дел Литвы, действующим председателем ОБСЕ Аудронюсом Ажубалисом заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, пишет «РБК-Украина».

«Литва не просто наш друг, но и наш партнер, который как никто понимает процессы, происходящие в Украине... Мы обсудили широкий круг вопросов, касающихся ОБСЕ, учитывая, что Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 г. Это начало консультаций, учитывая будущее председательство в ОБСЕ, и мы договорились проводить такие встречи на постоянной основе», - отметил Грищенко.

В свою очередь Ажубалис отметил, что «такие контакты и обмен опытом будут постоянными».