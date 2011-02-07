БЮТ предложил способ дисциплинировать депутатов

Верховной Раде предлагают ужесточить дисциплину депутатов путем объективного табелирования отработанного рабочего времени. Соответствующие изменения в регламент зарегистрировал народный депутат от БЮТ Юрий Гнаткевич, пишет «Украинская правда».

В законопроекте говорится о порядке табелирования отработанного рабочего времени депутатами, который теперь должен распространяться не только на сессионные недели, но также и на недели работы в комитетах и недели работы с избирателями.

«Основное положение законопроекта заключается в том, что табели отработанного рабочего времени готовятся и подписываются не только главами комитетов относительно недель работы в комитетах, но также главой Верховной Рады в сессионную неделю и руководителями фракций в неделю работы с избирателями», - отмечается в документе.

Законопроект содержит также положение о том, что в обязанности председательствующего на заседаниях Верховной Рады должно входить объявление количества отсутствующих народных депутатов по уважительным причинам, что, по мнению автора, должно дисциплинировать депутатов и самого спикера.