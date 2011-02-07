ОБСЕ призывает Украину возобновить переговоры по Приднестровскому конфликту

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Украину возобновить переговоры в формате «5 +2» по урегулированию Приднестровского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы, действующий председатель ОБСЕ Аудронюс Ажубалис после встречи с главой МИД Украины Константином Грищенко, передает РБК-Украина.

«Сегодня мы имели конструктивные переговоры, и мы обсудили вопрос о роли Украины в регионе, особенно по урегулированию конфликта в Приднестровье. И мы подчеркиваем необходимость возобновления переговоров в формате «5+2», - сказал Ажубалис.

В свою очередь Грищенко заверил, что Украина «уделяет особое внимание урегулированию конфликта в Приднестровье особенно, учитывая роль Украины и Литвы как посредников в этом процессе».