Начался чат с Олесем Донием

12 января, в 16.30, на сайте «Главред» состоится чат с президентом общественной организации «Центр исследования политических ценностей», главой подкомитета по вопросам гуманитарного образования, науки и информатизации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народным депутатом Украины Олесем Донием.

Уважаемые читатели, пообщаться с народным депутатом, обсудить интересные для вас политические и культурные проблемы, а также задать свои вопросы вы можете здесь. Вопросы вы можете посылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.