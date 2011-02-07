Литвин завтра едет с рабочим визитом в Житомирскую область

Завтра, 8 февраля, председатель Верховной Рады Владимир Литвин побывает с рабочей поездкой в Житомирской области, сообщили в пресс-службе парламента.

В ходе поездки Литвин планирует встретиться с медработниками Красноармейской центральной больницы, ознакомиться с ходом строительных работ 3-го корпуса стационара.

Программой пребывания спикера ВР в Житомирской области предусмотрено проведение приема граждан в помещении Красноармейской райгосадминистрации, встреча с жителями поселка и района.

Литвин побывает также в Новоград-Волынском, где встретится с педагогическим коллективом школы №8, пообщается с гражданами, ответит на вопросы журналистов.