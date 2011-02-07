Могилев уволил 7 руководителей ГАИ за хамство их подчиненных (ВИДЕО)

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев уволил 7 высокопоставленных чиновников из Департамента Государственной автоинспекции Украины (ГАИ). Об этом он сообщил во время брифинга, пишет «РБК-Украина».

По словам Могилева, такое решение было принято по результатам сегодняшнего совещания с руководителями подразделений ГАИ.

«Мы сделали оргвыводы и уволили 7 руководителей. От руководителей областных управлений ГАИ (двое) к руководителям взводов», - заявил он.

Министр отметил, что их увольнение было обусловлено ненадлежащей работой в части соблюдения законодательства и служебной инструкции при общении инспекторов с участниками дорожного движения.

Напомним, ранее инспектор Одесского городского управления ГАИ, который продемонстрировал неуважение к государственному языку, был уволен из органов внутренних дел.

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