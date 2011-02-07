Янукович будет лично готовить Украину к председательствованию в ОБСЕ (ФОТО)

Украина выступает за сохранение преемственности по всем направлениям деятельности ОБСЕ и будет придерживаться этого принципа во время своего председательствования в данной организации в 2013 году. Об этом на встрече с нынешним главой ОБСЕ, министром иностранных Литвы Аудронюсом Ажубалисом заявил Президент Украины Виктор Янукович, добавив, что лично будет контролироваль подготовку к этомц событию, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что ваша позиция сохранить преемственность в ОБСЕ по всем направлениям, решения, которые были во время председательства Казахстана, Греции, очень правильная… мы (Украина. – Ред.), конечно, в обязательном порядке будем придерживаться этого принципа», - сказал Президент.

Он также назвал приоритетным для Украины углубление взаимодействия с литовским председательством по всему комплексу задач, стоящих перед ОБСЕ.

Кроме того, Янукович заявил, что намерен взять под личный контроль процесс подготовки Украины к председательству в ОБСЕ.

«В самое ближайшее время я подпишу соответствующий документ, который будет регламентировать подготовку Украины к председательству в ОБСЕ, и это направление будет находиться под особым нашим вниманием и моим контролем», - отявил Янукович.

Говоря о роли ОБСЕ, он сказал, что все государства - члены ОБСЕ должны находиться в равной степени безопасности, независимо от принадлежности к тем или иным военно-политическим блокам.

В то же время, Янукович отметил, что Украина как внеблоковое государство заинтересована в том, чтобы способствовать сохранению мира и безопасности на континенте.

Президент подчеркнул важность возобновления переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта. По словам Януковича, Украина готова помочь в этом вопросе Литве во время ее председательства в ОБСЕ.

«Неурегулированные, замороженные конфликты, которые есть в зоне ответственности ОБСЕ, необходимо решать мирным путем на основе норм международного права», - подытожил глава украинского государства.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ Аудронюс Ажубалис после встречи с главой МИД Украины Константином Грищенко сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Украину возобновить переговоры в формате «5+2» по урегулированию Приднестровского конфликта.