Могилев советует водителям жаловаться на гаишников

Глава МВД Украины Анатолий Могилев рекомендует гражданам сообщать на телефоны доверия о случаях, если сотрудник ГАИ останавливает транспортное средство и не информирует о причине остановки.

Как передает УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам проведенного совещания с руководителями подразделений ГАИ относительно соблюдения законности во время несения службы.

«Если сотрудник ГАИ остановил и не указал причину остановки, он поступает в нарушение инструкции… И на него надо жаловаться», - сказал Могилев.