«Набукко» у Кремлі

Гість із Будапешту прилетів, щоб бути присутнім при підписанні чергової угоди, пов’язаної з російським проектом сторіччя – «Південним потоком». Сторони ще раз підкреслили, що зацікавлені у просуванні проекту, підписали відповідні документи. Проте, як відрізнялась атмосфера перебування пана Дюрчаня в Москві від президентського візиту Владіміра Путіна до Будапешту. Тоді, під час перших домовленостей щодо нового маршруту, ціни на нафту і газ невпинно зростали. Московський гість виглядав самовпевненим і пихатим – самим своїм візитом до Угорщини він демонстрував, що Росія сама тепер обирає партнерів у Центральній Європі, сама вирішує, кого озолотити транзитом, а кого – не варто. Угорський господар, незважаючи на всі проблеми з опозиційними виступами, також радо вітав президента Росії – він довів можливість виваженої східної політики і збирався отримувати дивіденди. Тепер в угорського і російського прем’єрів інші проблеми. Нафта дешевшає, газ також. Можна, звичайно, мріяти про «Південний потік» і запевняти самого себе, що час дешевих енергоносіїв минув – проте насправді зараз варто думати не про нові маршрути, а про долю російської економіки і «Газпрому», що може опинитися над прірвою банкрутства. Угорський лідер теж у скрутній ситуації – виявилося, що його економічна політика не така далекоглядна, як зовнішня, і тепер Угорщина у найскрутнішій ситуації в Євросоюзі. Тож стверджувати, що російській транзит зараз є нагальною потребою для угорської економіки, було б перебільшенням. Дюрчань і не стверджував. Він прилетів до Москви як людина, яка усвідомлює необхідність підтримки своєї діяльності з боку Європейського Союзу. Тому промови угорського гостя були присвячені не стільки співробітництву з Газпромом, скільки необхідності диверсифікації газових маршрутів. Так, у російській столиці, в столиці «Газпрому» Дюрчань говорив про «Набукко»! І підкреслював важливість цього проекту – як відомо, альтернативного російським уявленням про європейське газопостачання – для Європи. «Головне – говорив угорський гість – це питання державного суверенітету. Це не залежати від когось чи від чогось». І пояснював: якщо буде дві російські труби – це краще, ніж одна. А якщо до Угорщини піде газ із Центральної Азії – це взагалі чудово. Звичайно, можна висловлювати сумніви щодо можливості реалізації центральноазійського проекту – однак він не менш і не більш утопічний, ніж «Південний потік». І коли глава російського уряду говорить, що у його країни газу для Європи вистачить більше, ніж на 100 років, він забуває, що і туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов може сказати про свої родовища приблизно те ж саме. А газ – що б там про нього не розповідали політики – він не пахне. Він хіба що штучно ароматизується. Можна «Красной Москвой», а можна й «Вечірнім Ашхабадом»... Здається, російсько-український газовий конфлікт багато чого навчив європейців – особливо тих, хто почав мерзнути у дні дипломатичної баталії. Дюрчань не витримав і згадав усе ж таки про нашу трубу, сказав, що три труби – це краще, ніж одна, тим більше, коли ця одна проходить через територію України. Однак очевидно, що ці лестощі, розраховані на тонкий смак Владіміра Путіна, навряд чи мали змінити загальне враження від нових намірів потенційних європейських союзників Росії. Простіше кажучи – у Москви не залишилося більше очевидних союзників. Навіть ті країни, які вона вельможно обрала для нових маршрутів і особливих пропозицій, намагаються позбутися нав’язаних «Газпромом» посередницьких фірм, думають про «Набукко» і звіряють годинники за європейським, а не за московським часом. Росія, очевидно, вважала, що ефектною демонстрацією холодної труби вона назавжди налякає Україну – а в результаті аж до «Набукко» налякала всю Європу!