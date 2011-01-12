Трудоголики 2011-го

По прогнозам Виктора Януковича, в наступившем году украинцев ждет много работы. Наиболее значимой для страны будет деятельность нескольких сотен граждан, которые трудятся на Печерских холмах.

Наибольшее скопление трудяг наблюдается на улице Грушевского в здании под куполом. Несмотря на свою многочисленность, группа очень дисциплинированна. Большинство заседающих в Верховной Раде строго придерживается правил внутреннего распорядка – депутаты нажимают кнопки на рабочих пультах исключительно по команде «регулировщика» и вступают в бой за парламентскую трибуну по сигналу вождей, находящихся за пределами здания. В наступившем году народные избранники продолжат доказывать теорему о единстве властной команды путем рекордно оперативного одобрения всех инициатив, поступающих из Администрации Президента и Кабмина. После декабрьских кулачных боев с оппозицией у большинства не должно быть поводов жаловаться на то, что им мешают работать.

В начале февраля парламентариям предстоит особенно поднапрячься – принять изменения в Конституцию, чтобы гарантировать сохранение своих рабочих мест до осени 2012 года. Необходимые для этого 300 голосов, как показало утверждение закона в конце ноября, есть, однако важно, чтобы за оставшийся до часа Х месяц не изменилась политическая конъюнктура. Пожалуй, в январе Президент при желании может вить из депутатов веревки на любой вкус. От изменения до неузнаваемости народных избранников спасет только завершение сессии и уход на каникулы. Впрочем, на Банковой могут посчитать нужным продлить это редкое удовольствие. В настоящее время депутаты пребывают в неведении не только в отношении даты следующих выборов, но и правил, по которым они будут проводиться. Неспешная подготовка соответствующего закона президентскими юристами, безусловно, продлит период чуткого реагирования обладателей мандатов на команды с Банковой.

Вторая по численности группа тружеников заседает в Кабмине. Хотя часть бойцов пала жертвой админреформы, объем возложенных на министров задач не уменьшился. В течение первого полугодия там планируют осуществить все непопулярные шаги – принять пенсионную реформу, изменить Трудовой и Жилищный кодексы. Причем обещано проведение широкого общественного обсуждения каждой новации. Сжатость заявленных сроков впечатляет, особенно если вспомнить, что утверждение Налогового кодекса растянулось на несколько месяцев и увенчалось выходом на улицы недовольных. Что дает реформаторам основания для оптимизма? Неужели админреформа так быстро дала результаты, и управленческий механизм с первых дней нового года заработал эффективнее, а выжившие после сокращения министры и мелкие клерки с удвоенной энергией впряглись в разъяснительную работу с населением? Есть большие сомнения на этот счет. Скорее всего, наспех принятые законодательные инициативы будут дорабатывать после. В частности, совершенствование вступившего в действие 1 января Налогового кодекса уже анонсировано. Видимо, второе полугодие правительственные реформаторы посвятят переписыванию и редактированию того, что протянут через парламент в первом.

На фоне затеянного тотального реформирования, экономический эффект от которого, по подсчетам инициаторов, ожидается лишь через несколько лет, руководство Кабмина дает весьма оптимистичные прогнозы на 2011 год. Возможно, представителям власти неплохо было бы овладеть навыками массового гипноза, чтобы заставить сограждан на фоне повального роста цен поверить в скорое и неминуемое улучшение своего благосостояния. Приобретенные навыки пригодились бы и для внешнего употребления – ведь уже через полгода руководство страны собирается убеждать европейцев в выполнении Украиной Плана действий по достижению безвизового режима с ЕС, а Кремль - отказаться от строительства «Южного потока» в пользу модернизации нашей трубы.

Большой объем работы ожидает служителей Фемиды. Новому руководству Генпрокуратуры предстоит оправдать возложенные на него надежды – не только довести два десятка уголовных дел, возбужденных против представителей правительства Тимошенко, до суда, но и доказать жрецам правосудия обоснованность выдвинутых обвинений. Из десятка бывших высокопоставленных чиновников, ныне обитающих в СИЗО, на судебные разбирательства в начале года могут рассчитывать лишь «первые ласточки» Диденко и Макаренко, находящиеся за решеткой уже полгода. Недавно «подсаженным», очевидно, придется прождать не меньше. Отдельным следователям доведется выдерживать многочасовые допросы Юлии Тимошенко, известной своей неутомимостью еще со времен первого премьерства.

Представителей судейского корпуса ожидает тяжелый труд хождения между капельками верности букве закона и необходимости прислушиваться к пожеланиям власть имущих. При этом рабочая атмосфера при рассмотрении дел «подозреваемых в коррупции» будет весьма нервной - депутаты оппозиционных фракций будут толпами посещать судебные заседания, ведь в парламенте им временно делать нечего, а их сторонники могут разбить лагерь под стенами суда и даже заблокировать вход. Пожалуй, столичным служителям Фемиды стоит заранее взять несколько уроков у бывших судей Конституционного суда, успешно пробиравшихся к рабочим местам через толпу в 2007 году.

Зато у главного рулевого страны в предстоящем году работы заметно поубавится. Все необходимое для взятия системы управления под контроль уже сделано, остается лишь поддерживать ее в рабочем состоянии – вовремя перетасовывать кадры, периодически менять фаворитов, рапортовать о достижениях и назначать виновных за провалы. Несмотря на громкие обещания оппозиции отстранить нынешнюю команду от власти через Майдан или парламентские выборы, первому сроку президентства Виктора Федоровича ничто не угрожает, а заниматься обеспечением избрания на второй ему пока еще рано.