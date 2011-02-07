Ющенко хочет больше публичности в деле о его отравлении (ВИДЕО)

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что делу о его отравлении не хватает публичности. Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Ющенко отметил, что по этому делу появилось много нюансов.

«Хочу откровенно сказать, что по моему делу об отравлении есть много нюансов, которые я вижу, что новая команда пытается выдать на-гора и сама с собой дискутирует», - сказал политик.

Экс-президент пообещал, что расскажет об этом позже.

«Придет момент, когда бы я хотел заговорить по новым обстоятельствам полнее», - сказал он, не уточнив, когда именно это произойдет.

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