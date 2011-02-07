Власть через референдум может продлить полномочия Рады еще на 3 года - НУНС

Парламентские выборы в Украине могут быть перенесены с 2012 на 2015 год путем проведения всеукраинского референдума. Об этом заявил народный депутат Украины от НУНС Юрий Ключковский, пишут «Українські новини».

По мнению Ключковского, до конца 8-й сессии Рада может принять в целом закон «О всеукраинском референдуме».

«Им (Партии регионов) был нужен этот закон, чтобы провести отмену изменений в Конституцию от 2004 года. Они отменили их через Конституционный суд. То есть эта проблема отпала», - пояснил он.

В то же время депутат допустил, что вскоре власть может стать инициатором проведения другого всеукраинского референдума.

«Я думаю, что новые обстоятельства могут возникнуть в 2012 году - насколько мне известно, существует определенный фольклор на тему продления полномочий этой Рады до 2015 года. Поэтому им нужно принять закон, провести референдум, чтобы не возиться с выборами в 2012 году», - предположил Ключковский.

Таким образом, по мнению депутата, референдум сможет на 3 года пролонгировать срок полномочий парламента.

Напомним, 1 февраля, Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 г. За соответствующий законопроект проголосовали 310 народных депутатов, в частности, ПР - 180, БЮТБ - 7, НУ-НС - 41, КПУ - 25, Народная партия - 20, внефракционные - 37.