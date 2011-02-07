Могилев хочет отменить доверенности на транспорт (ВИДЕО)

Глава МВД Украины Анатолий Могилев выступает за отмену доверенностей на управление транспортными средствами.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я сторонник того, чтобы отменить все доверенности», - сказал министр.

При этом он пояснил, что альтернативным может стать вариант обращения владельца транспортного средства с заявлением в ГАИ, в котором будет указано, кто помимо него может управлять его транспортным средством.

По словам Могилева, такое заявление человек может принести лично в ГАИ либо, нотариально заверив, отослать его по почте, а сотрудники ГАИ в течение суток должны будут занести данные, указанные в заявлении, в базу данных.

Это значительно облегчит оформление документов, и в случае необходимости любой сотрудник ГАИ сможет в течение нескольких минут проверить по базе, на законных ли основаниях тот или иной человек управляет транспортным средством, принадлежащим другому, отметил глава МВД.

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