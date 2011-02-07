Глава МВД поручил ГАИ усиленно бороться с нарушителями-«мажорами»

Глава МВД Украины Анатолий Могилев поручил Госавтоинспекции ужесточить борьбу с нарушителями-«мажорами». Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Я давал команды раньше, и дал сегодня в том числе, чтобы у нас вот этих мажорных номеров, мажорных визиток не было. Если кто-то предъявляет их, то с этим человеком надо тщательно разбираться, откуда они у него»,- сказал министр, добавив при этом, что лично он собственных визиток не имеет, а поэтому они ни у кого другого оказаться не могут в качестве «смягчающего фактора».