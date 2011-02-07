Пукач мог нивелировать участие некоторых политиков в деле Гонгадзе - Ющенко

Экс-президент Украины Виктор Ющенко не исключает, что экс-генерал МВД Алексей Пукач мог своими показаниями нивелировать участие некоторых политиков в деле об убийстве Георгия Гонгадзе.

Как передает УНИАН, такое мнение он выразил в комментарии журналистам.

По его словам, есть дела, которые в какой-то степени могут быть тестом для украинского правосудия, в частности, это касается и дела Гонгадзе.

«Уже ходят целые истории, что Пукач за эти 8 месяцев или 12 заключения мог дать показания и против каких-то политиков или, напротив, нивелировать участие тех или иных политиков», - сказал Ющенко.

Он отметил, что это дело очень резонансное и дает ответ на то, выносит ли уроки страна в своей судебной и досудебной системе.

«Это борьба. Вы знаете, здесь нет гарантий», - добавил Ющенко.