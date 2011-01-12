Войны картелей

12 января 2011, 20:39

За несколько лет вооруженного противостояния между наркокартелями на границе Мексики и США не осталось полицейских, а поток героина в Америку постоянно растет.

В последние недели жители городов на границе Мексики и США в ужасе от сообщений о насилии и убийствах. За один только день были убиты 28 человек, в числе которых есть дети.

С начала прошлого года в результате войны наркокартелей погибло свыше 2 тысяч человек, а поток наркотиков в США и Европу не становится меньше. Современный этап войны между торговцами и перевозчиками наркотиков начался в январе 2006 года. Генерал мексиканской армии Эдуардо Медина Мора утверждает, что боевики стали расстреливать друг друга после того, как от картеля Бертран-Лейва откололось несколько группировок. Центральное управление организации борьбы с наркотиками, возглавляемое Хоакином Гусманом, активизировало охоту на сепаратистов, они ответили тем же.

Сейчас начался новый этап войны между картелями. Это выражается не только в расколе картеля Бертран-Лейва, считает генерал Мора. В последнее время мощный картель Синоала пытается получить доступ к пограничным с США территориям, контролируемым сейчас картелями Тихуана и Хуарес. У картеля Синоала есть самые обширные прямые контакты с колумбийскими производителями кокаина.

По данным исследовательской службы Конгресса США, в настоящий момент картель Синоала наладил сотрудничество с такими колумбийскими организациями, как картели Медельинский и Кали. В 2006 году, согласно всемирному отчету по наркотическим веществам ООН, только в Америке были конфискованы 172 тонны героина, становящегося сейчас самым популярным наркотиком в мире. И большая его часть прибывает транзитом через Мексику. Страна, где даже президент Филипп Кальдерон вынужден признать высокую степень коррумпированности полиции, и только армия может служить опорой для борьбы с наркомафией, оказалась заложницей своего транзитного положения и войн картелей.

Страна листьев

По оценкам Департамента США по борьбе с наркотиками, в Америку ежегодно поступает из Мексики до 90% кокаина, сейчас прибыль от нелегального оборота наркотиков составляет до $50 млрд, причем в Мексике оседает половина этой суммы. Специалисты службы Конгресса считают: если Синоала доберется до пограничных территорий США, экспорт кокаина удвоится, поскольку в настоящий момент картель занимается перевозками по морю через Майами и другие порты Мексиканского залива. Но этот канал поставок остается очень рискованным и уязвимым.

Мексика стала поставщиком наркотиков в США приблизительно в 50-е годы. Тогда Америка расширила свое присутствие в регионе Турции и Ливана, где многие американцы пристрастились к курению опия и гашиша. Спрос на внутреннем рынке породил тенденцию к тому, что в горах Мексики стали свертывать выращивание других сельскохозяйственных культур и переходить на гашиш.

Тогда торговля носила хаотический характер. Многие крестьяне начали заниматься этим и получали стабильные доходы. При этом они организовывали первые товарищества. В то время контрабанда в основном шла по суше и была не слишком объемна.

В начале 80-х годов ситуация в корне изменилась. По Латинской Америке прокатилась серия коммунистических революций, и многие страны стали идейными противниками США. Теперь они стали получать доходы от поставок более тяжелых наркотиков в Европу и Америку. Тогда же поднимается и волна интереса к кокаину и героину.

В Колумбии формируются первые картели – объединения преступных группировок, которые делят рынок производства тяжелых наркотиков. Главы картелей, опирающиеся на свои вооруженные силы и подкуп политиков, становятся очень влиятельными фигурами в своих странах.

Сначала систематический экспорт наркотиков в США идет из Азии через Европу. Основными перевалочными базами контрабанды служили южные порты Франции и Италии. Но такой способ доставки был дорогим и очень длительным. Поэтому колумбийские и венесуэльские наркоторговцы принялись искать пути полегче. Тогда к торговле подключилась Мексика.

За 15 лет транзит кокаина в США через Мексику вырос почти в 10 раз, на 2006 год он составлял 146 тысяч тонн, и это данные только по конфискованному товару, отследить и конфисковать остальное не удалось. Наркоторговцы разработали несколько схем проникновения через границу США. Самой распространенной остается морская контрабанда через Мексиканский залив, или прямо в Калифорнию.

В 90-х годах возникла практика перевозки наркотиков по воздуху, но она до сих пор не популярна. Ведь самолеты дорогие и требуют дополнительных расходов, хотя такой способ намного быстрее. Кроме того, разрозненные группы стали создавать новые организации, получавшие большую популярность и власть в определенных регионах. Со временем они окончательно разделили Мексику на сферы влияния.

Год оружия

Этот год стал одним из напряженнейших для внутреннего развития Мексики. Только за 11 месяцев в войнах картелей погибли около 4 тысяч человек. В настоящий момент идет активный передел собственности и территорий. Север Мексики контролируют Тихуанский и Хуареский картели. Пик их могущества пришелся на середину 90-х годов.

Тогда, по данным службы Конгресса, они контролировали 70% поставок наркотиков в США. Им помогало и расположение почти на границе со Штатами. Побережье Карибского моря контролируется картелем Мексиканского залива. Именно его глава Осиэль Карденас в 90-х годах положил начало традиции создавать парамилитарные формирования, занимающиеся контролем территории. Хотя это не спасло картель от разгрома в 2006 году, когда мексиканская армия взяла штурмом его штаб-квартиру в городе Нуэво Ларедо.

После того на заседании парламента этой страны заместитель министра обороны Клемент Вега заявил, что основные части картеля уцелели и теперь занимаются вербовкой сторонников среди повстанцев в Гватемале, поскольку приток мексиканцев в организацию серьезно уменьшился. Правительство Мексики, которое вело активные войны с наркоторговцами севера и востока, стало сотрудничать с молодым картелем Синоала. Несколько лет его лидеры пользовались политической неприкосновенностью и сумели стать довольно влиятельными.

Теперь между Синоала и Тихуаной началась война за доминантное положение на границе с США. За ноябрь 2010 года в Тихуане было убито 400 человек. В их числе как наркоторговцы, так и представители полиции и армии, не пожелавшие сотрудничать с картелями. Сейчас в городах на границе с США почти не осталось полицейских. На 10 тысяч жителей – один-два представителя закона, остальных либо убили, либо похитили представители мафии.

К этой борьбе прибавляется также и местное противостояние между фракциями небольшого картеля Бертран-Лейва. Главный вопрос заключается в том, кто будет контролировать границу с США и сможет обеспечить перевозку кокаина из Колумбии в Штаты. Сама Мексика в настоящий момент производит всего лишь 20% наркотиков, вывозимых в США и Европу.

Картели поняли, что их гашиш не сможет конкурировать с кокаином и героином. В последние годы они перешли на производство метамфетаминов, которые стоят дороже, но и требуют солидной научно-технической базы. Подпольные заводы размещаются в районах, почти не контролируемых властью. Так, в Мексике в 2007 году, по данным Всемирного фонда по борьбе с наркотиками ООН, было конфисковано 45 тонн амфетамина, а в 2002 году власть сумела изъять только 1,5 тонны этого наркотика.

Беспомощное правительство

В 2006 году президентом Мексики стал Филипп Кальдерон. Он сразу же провел операцию по обнаружению коррупции в правоохранительных органах. За 2007 год были арестованы 20 высокопоставленных офицеров полиции, включая нескольких генералов. Хотя сам президент заявил, что это не очистит его аппарат от подкупа: он считает, что 60% полицейских находятся на поставках картелей. Поэтому новый президент потребовал ввести в регионы наибольшей активности наркоторговцев дополнительные 20 тысяч солдат.

Он также распорядился проверить оружие полиции, поскольку Департамент юстиции Мексики доложил, что в 2007 году из полицейского оружия была убита почти тысяча человек. Среди членов картелей также прошли широкомасштабные аресты. За период с 2000 по 2010 год было арестовано 96 тыс. человек, работавших в сфере наркотиков.

В их числе было 15 глав наркокартелей. 24 человека были переданы США. Хотя этого было явно мало. 2 сентября 2010 года президент в обращении к нации заявил, что все его усилия только ослабили картели, но не подорвали их мощи, и для широкомасштабной войны ему нужна более активная поддержка со стороны Вашингтона. США в период президентства Джорджа Буша немного внимания уделяли Латинской Америке. Бюджет помощи Мексике на борьбу с оборотом наркотиков в 2004 году был урезан на 30%. Тогда стояли более важные цели, такие как войны в Ираке и Афганистане. Но в последний год ситуация с оборотом наркотиков в США стала очень напряженной. В 2010 году в Штатах обнаружили и конфисковали 2,45 тонны героина, при этом Департамент по борьбе с наркотиками заявляет, что это всего лишь 10% общего оборота наркотиков.

Кроме того, в Латинской Америке стали разочаровываться в помощи США. Генерал колумбийской армии Фредерик Падила заявил, что США не помогают странам региона, а если и оказывают поддержку, то очень избирательно и с недостаточным финансированием. Генерал считает, что помощь США оказывается вслепую и почти всегда неэффективна.

Все это заставило Вашингтон в последний год президентства Буша принять закон о помощи Латинской Америке, которым также предусматривалась помощь Мексике в размере $400 млрд. 4 декабря 2010 года правительство Кальдерона получило первый транш в размере $197 млрд. Эта помощь пришла в то время, когда на севере страны идет война между картелями, и эксперты Конгресса не исключают введения военного положения в этих областях. Мексика стала заложником транзита наркотиков в США и до сих пор не может преодолеть влияние картелей на свою политику, экономику и армию.

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