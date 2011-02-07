В Луганской области закрывают украинскую школу (ВИДЕО)

В городе Красный Луч Луганской области с нового учебного года прекратит существование украиноязычная школа № 15. Такое решение приняли депутаты городского совета, сообщает канал «24».

Чиновники свое решение мотивируют нехваткой финансирования. Мол, школы Красного Луча рассчитаны на 22 тысячи учеников, реально же в них учатся всего 7,5 тысячи школьников. В украиноязычной лишь 250 учеников, а рассчитана она на более чем тысячу.

«Этот вопрос возник только с учетом Бюджетного кодекса. Бюджет, который спущен министерством для этого количества учеников, невозможно распределить ту потребность для нормальной учебы учеников, которая должна быть», - рассказала заместитель Краснолуцкого городского главы Людмила Мягкая.

Учеников чиновники разделят на два части - начальную школу вместе с педагогами переведут в одно заведение, остальных - в другое. При этом треть педагогов отправят на пенсию, преподавателей, которые останутся, пообещали трудоустроить.

«Когда у нас урок русского языка идет, они отвечают на вопрос заданный по-русски мною украинскими словами. А затем мы исправляем. То назад переход будет тяжелее. Ну, они четыре лет мыслят на украинском», - говорит учитель начальных классов СШ № 15 г. Красный Луч Алла Василенко.

Родители новостью о закрытии школы возмутились. Они создали инициативную группу, которая написала обращение к Президенту с просьбой не закрывать заведение. Между тем родительский комитет готов защищать украиноязычное заведение. Если власть не будет реагировать на их обращение - обещают объявить голодовку.