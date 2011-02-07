Тигипко хочет проведения социальных реформ, как в Словакии

Украина заинтересована в консультациях словацких экспертов относительно проведения пенсионной реформы, изменения трудового законодательства, налаживания системы социальных льгот, решения проблемы трудовых мигрантов. Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко, который на днях осуществил рабочий визит в Словацкую Республику, сообщили в пресс-службе политика.

«Словакия раньше Украины начала системные социально-экономические преобразования, поэтому ее опыт в этих сферах для нас особенно ценен», - сказал вице-премьер.

Так, одним из результатов встреч Тигипко со словацкими правительственными чиновниками стали договоренности о создании словацкой стороной экспертной группы в составе представителей Минтруда, Минфина, Нацбанка и неправительственных организаций.

«Мы внимательно наблюдаем за ходом и результатами реформ социальной сферы в Словакии. В частности, очень ценным для Украины может стать словацкий опыт борьбы с теневыми зарплатами и нелегальным трудоустройством», - подчеркнул Тигипко.