Ющенко будет собирать подписи для установки памятника Мазепе в Полтаве

Экс-президент Украины Виктор Ющенко призывает общественность настоять на установке памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве. Об этом он заявил сегодня, передает УНИАН.

По словам Ющенко, два года назад было принято решение установить в Полтаве памятник Мазепе. На сегодня памятник готов, но нынешняя местная власть выступает против его установки.

Ряд областей обращался к авторам памятника с предложением установить его в другом городе, отметил бывший президент.

Однако, по убеждению Ющенко, этот памятник должен стоять именно в Полтаве.

«И это зависит не от власти, а от нас», - сказал он.

Ющенкосообщил, что будет инициировать сбор подписей среди украинской интеллигенции, журналистов, рядовых граждан под письмом к власти Полтавы и жителям этого города о необходимости установки этого памятника.