За вождение в нетрезвом виде будут сразу забирать права - Могилев (ВИДЕО)

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев полагает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде нужно без вариантов лишать водительских прав. Об этом он заявил сегодня, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, даже существующие ныне штрафные санкции не приносят желаемого результата.

«Санкции этой статьи нужно делать безальтернативной - только лишение прав», - сказал глава МВД.

Также, по мнению Могилева, необходимо усилить ответственность за неиспользование ремня безопасности.

Он отметил, что это и другие предлагаемые изменения будут вывешены для обсуждения на сайте ГАИ.