Украина готова выполнять решения саммита ОБСЕ в Астане - Грищенко

Украина готова способствовать литовскому председательствованию в ОБСЕ в обеспечении действенной реализации приоритетных для организации задач, в частности, по выполнению решений недавнего саммита ОБСЕ в Астане.

Об этом говорили министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и действующий председатель ОБСЕ Андронюс Ажубалис, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня ОБСЕ в контексте председательствования Литвы в этой региональной организации безопасности в 2011 году.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам активизации диалога в решении приднестровской проблемы и роли ОБСЕ и Украины как посредников в приднестровском урегулировании.