В НАТО заявили, что не будут вмешиваться в события в Египте

НАТО не намерено вмешиваться в события в Египте, хотя обеспокоено происходящим в этой стране и внимательно следит за развитием событий. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.

«НАТО не намерено вмешиваться в ситуацию в Египте», - заявил Расмуссен.

При этом он не исключил, что события в Египте и Тунисе могут оказать «серьезный эффект на Европу».

Напомним, массовые акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются в Египте с 25 января. В последние несколько дней ситуация с безопасностью в Египте постепенно нормализуется, сокращен комендантский час.