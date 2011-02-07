Суд оставил в тюрьме студента, обвиняемого в повреждении памятника Сталину

Запорожский областной апелляционный суд сегодня, 7 февраля, оставил без удовлетворения жалобу запорожского студента-историка Эдуарда Андрющенко, подозреваемого в спиливании головы памятника Сталину, и оставил студента под стражей.

Как сообщил УНИАН адвокат задержанного Сидор Кизин, «несмотря на то, что суду были предоставлены ходатайства от коллектива Запорожского национального университета и исторического факультета ЗНУ, а так же письма Запорожской областной инспекции архитектурно-строительного контроля о необходимости проведения демонтажа так называемого «памятника Сталину», и данные, свидетельствующие о том, что Андрющенко не находился в районе обкома КПУ в момент происшествия, суд жалобу на незаконность его содержания под стражей оставил без удовлетворения».

Таким образом, суд фактически продлил содержание Андрющенко под стражей на весь период следствия, отметил адвокат.

«Мы исчерпали все предусмотренные украинским законодательством возможности для изменения меры пресечения», - констатировал Кизин.

Напомним, памятник Сталину был установлен в мае 2010 года на территории обкома КПУ в Запорожье. 28 декабря 2010 года неизвестные обезглавили его, а в ночь на 1 января – взорвали.