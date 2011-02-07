Экс-бютовец Яценко рассказал, почему голосовал вопреки позиции фракции

Проводить парламентские выборы в условиях кризиса - это неправильно, рассказал ЛІГАБізнесІнформ народный депутат, экс-бютовец Антон Яценко, который был исключен из фракции после голосования за изменения в Конституцию, которыми выборы парламента были перенесены на 2012 год.

«Все дело в том, что БЮТ занял такую позицию: малейшее голосование вразрез с фракцией - исключение. Естественно, меня исключили. Но я голосовал осознанно. Я считаю, что в условиях экономического кризиса проводить выборы - это плохо для страны. Ну, а исключение из БЮТ - что ж, это дело хозяйское», - сказал Яценко.

Он также отметил, что не будет пытаться восстановить членство в БЮТ или поддерживать отношения с фракцией.

На вопрос, планирует ли он присоединятся к провластному большинству, Яценко ответил:

«Я буду голосовать как депутат, который по каждому вопросу должен иметь свое мнение. Присоединяться или отсоединяться - мы, депутаты, должны действовать исходя из положений Конституции, а не по каким-то договоренностям».

«Оппозиция должна быть конструктивной. Принцип «я дерусь, потому что я дерусь» - это неправильно», - добавил он.

Экс-бютовец добавил, что на него никто не давил.

Напомним, ранее Верховная Рада внесла в Конституцию изменения, которые продлевают срок полномочий парламента. Сразу после голосования фракция БЮТ исключила из своего состава семерых депутатов, которые поддержали внесение изменений в Конституцию.