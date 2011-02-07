Могилев: ГАИ намерена ограничить срок действия водительских прав до 10 лет

Госавтоинспекция планирует ограничить срок действия водительского удостоверения до 10-20 лет. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, комментируя нововведения в правилах дорожного движения, которые планируется ввести, передает РБК-Украина.

По его словам, ограничение срока действия водительского удостоверения - это европейская практика. В разных странах водительское удостоверение действует разный срок, но согласно европейской конвенции о дорожном движении, водительское удостоверение должно иметь срок годности.

«На сегодня трудно сказать, сколько оно будет действовать. Возможно, 10 лет, возможно - 15, возможно - 20. Ведь мы понимаем, что пересдача экзамена - это определенные финансовые затраты для граждан», - заявил Могилев.

Отметим, сегодня водительское удостоверение в Украине не имеет срока годности. В странах ЕС обычно водительское удостоверение действует 10 лет.