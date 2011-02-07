Могилев отменил требование медсправки при прохождении техосмотра

В Украине с сегодняшнего дня не требуется медицинская справка для прохождения техосмотра. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, пишет РБК-Украина.

«С сегодняшнего дня не требуется медицинская справка для прохождения техосмотра. Поскольку ранее была абсурдная ситуация, когда одним транспортным средством могли управлять несколько человек, а техосмотр проходил только один, и поэтому он предоставлял справку, а другие – нет», - пояснил Могилев.

Министр также рассказал о новшествах в сфере техосмотра, которые планирует ввести Госавтоинспекция. Предполагается, что новые авто впервые пройдут техосмотр после трех лет эксплуатации, затем техосмотр будет проводиться каждые два года, а автомобили старше 15 лет будут проходить техосмотр ежегодно.