Тигипко видит «хороший сигнал» в кредите на $400 млн на реформы в ЖКХ

Вице-премьер Сергей Тигипко считает «хорошим сигналом» для всех потенциальных инвесторов намерение Всемирного банка предоставить Украине в 2012 году кредит на 400 млн долл. для реализации программы реформирования жилищно-коммунальной отрасли, сообщили в пресс-службе партии «Сильная Украина».

Правительство предполагает использовать займы Всемирного банка для реализации программы реформирования ЖКХ на 2009-2014 годы, согласно которой на модернизацию и ремонт централизованных систем водоснабжения и канализации необходимо 1,42 млрд грн., теплоснабжения - 2,85 млрд грн.

«При этом кредитные средства Всемирного банка составят половину необходимых капиталовложений, все остальное - это средства коммунальных предприятий и бюджетные субсидии», - отметил Тигипко.

Политик считает, что этот кредит позволит не только модернизировать основные фонды отрасли, но и начать массовую передачу объектов ЖКХ в управление частному бизнесу на основе частно-государственного партнерства.

Напомним, ранее замминистра регионального развития Юрий Хиврич сообщил, что Всемирный банк готов в 2012 году предоставить Украине новый кредит на сумму $400 млн. для реализации программы реформирования жилищно-коммунальной отрасли.