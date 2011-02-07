Заммэра Одессы уволился из-за непорядочности окружения Костусева

Заммэра Одессы по вопросам ЖКХ Валерий Матковский уволился с занимаемой должности «из-за непорядочности ближайшего окружения мэра Одессы Алексея Костусева».

Как передает УНИАН, об этом Матковский заявил сегодня на пресс-конференции.

«Увольнение вызвано двумя вещами: первое- это несогласие с концепцией городской структуры управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Второе - непорядочность ближайшего окружения мэра, что также связано с управлением в системе ЖКХ», - сказал он.

По его словам, первое заявление об увольнение было подано им еще в декабре. Но городской председатель его не подписал, пришлось в начале февраля подавать второе.

Хотя, добавил экс-вице мэр, «это было далеко нелегкое решение: я пять лет мечтал вернуться в систему ЖКХ и доказать, что эта система может делать для людей что-то полезное».