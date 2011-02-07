Россия дала пощечину новой украинской власти - Тарасюк

Ситуация вокруг украинских организаций в России - это пощечина новой украинской власти. Об этом сегодня заявил лидер НРУ Борис Тарасюк, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, наступления на права этнических украинцев происходят при новой украинской власти, которая заявляет о дружеских отношениях с Россией.

«Вывод напрашивается сам собой: как бы ни ложилась украинская власть под Россию, как бы ни сдавала интересы, российская власть никогда не успокоится, пока не будет уничтожена почва для развития украинских громад в России… Я считаю, это своего рода пощечиной нынешней пророссийской украинской власти от российской власти», - сказал Тарасюк.

Лидер НРУ также отметил, что в своем обращении к министру иностранных дел Константину Грищенко, помимо ситуации с украинскими громадами в России, затронет и ряд консульских вопросов, которые перед ним поставили представители украинских общин России.

Тарасюк также отметил, что планирует обратить внимание Министерства культуры на то, что украинскому государству следовало бы оказывать более существенную помощь Украинской библиотеке в России в получении последних украинских изданий.