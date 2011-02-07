В Харьковской области понизились цены на социальные сорта хлеба

В Харьковской области с 8 февраля понизятся цены на социальные сорта хлеба. Соответствующий Меморандум подписали сегодня Харьковская облгосадминистрация, производители муки, хлеба, хлебобулочных изделий и супермаркеты продовольственного профиля.



Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин поблагодарил всех, кто поставил свои подписи под меморандумом, и отметил, что подобные соглашения дают видимый положительный результат. «Это действительно пример сотрудничества бизнеса и власти. Работа, проделанная в прошлом году, позволила нам остаться единственной областью в Украине, которая после подписания Меморандума взаимопонимания между областной администрацией и хлебопеками, не поднимала цены на хлебобулочные изделия. Сегодня мы подписали новый меморандум, который позволит нам сохранить стабильные цены на хлеб. До нового урожая цена на социальные сорта хлеба в Харьковской области останется неизменной», - подчеркнул Михаил Добкин.



Справка. В соответствии с подписанным меморандумом цена на хлеб ржано-пшеничный «Дарницкий» (вес 1 кг) в фирменных торговых сетях Харькова снижается с 4,85 грн. до 4,79 грн.; на хлеб из муки пшеничной высшего сорта весом 600 гр («Обеденный») - с 2,25 грн. до 2,19 грн.; на хлеб из муки пшеничной 1 сорта весом 550 гр («Орельский») – с 2,07 грн. до 1,99 грн. Цена на хлеб из муки пшеничной высшего и 1 сортов весом 550 гр. остается неизменной – 2,5 грн.

