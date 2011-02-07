Янукович направил миротворцев в Кот-д`Ивуар

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-д’Ивуар, передает «Зеркало недели. Украина».

Напомним, Верховная Рада на заседании в минувшую пятницу приняла закон об одобрении решения президента Януковича о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-Д`Ивуар.

Согласно указу президента, для участия Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-д'Ивуар направляется миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки определенные Советом безопасности ООН на период до 3 месяцев.

В комментарии ZN.UA председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко заявил, что выступает против направления Украиной боевого подразделения в Кот-д’Ивуар.

Он отметил, что «Совет безопасности ООН 19 января принял решение о передислокации трех ударных вертолетов, экипажей и обслуги из Либерии, где сейчас базируются наши миротворцы, в Кот-д'Ивуар». «Но там четко сказано: на срок до четырех недель. В то же время Янукович принял решение, которое просит утвердить, чтоб направить наших миротворцев на срок до трех месяцев, тем самым выходя за рамки мандата и решения СБ ООН», — сказал политик.