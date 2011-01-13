Украина-ЕС: психологическая несовместимость

13 января 2011, 14:00

ЕС отныне часто будет напоминать Украине о необходимости соблюдения демократических стандартов, считают эксперты.

10-11 января Украину посетил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле. Во время этого визита он встретился с руководством государства, представителями оппозиции и гражданского общества. Это уже четвертый визит Фюле в Киев за последние десять месяцев.

О перспективах дальнейшего сотрудничества Украины с Европейским Союзом, а также об итогах визита еврокомиссара Штефана Фюле в Киев «Главреду» рассказали директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач и политический аналитик, эксперт-международник Александр Палий.

Рутинный показательный визит

Визит еврокомиссара Штефана Фюле в Украину был довольно рутинным, но показательным, поскольку определились акценты и приоритеты сторон в диалоге, считает директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

«Моя общая оценка визита Фюле спокойная. Он перевел отношения между Украиной и Европейским Союзом в более практическую плоскость. В этом году планируются протокольные встречи и мероприятия, посвященные отдельным сферам, например, международная конференция, посвященная Чернобыльской аварии», - отметил политолог.

Толстов также прогнозирует, что отныне ЕС часто будет напоминать украинской власти о необходимости соблюдения демократических принципов и политических правовых стандартов.

По словам эксперта, главным вопросом двусторонних отношений Украины и ЕС в этом году также станет Соглашение об ассоциации и согласование ее статей о зоне свободной торговли. «Эта часть соглашения противоречива, поскольку существуют разные ожидания и оценки. Сторонники европейской перспективы Украины говорят, что важнейшей в этом соглашении является регуляторная сторона, предполагающая введение Украиной европейских стандартов в сфере производства», - заметил Сергей Толстов. Он добавил, что если квоты, предложенные европейской стороной, будут введены, то это может привести к снижению экспорта в ЕС, а также к потерям в объеме 2-3% ВВП. При этом эксперт отметил, что европейские эксперты, не опираясь на определенные расчеты, обещают 3-5% увеличения торгового оборота с ЕС и увеличение поступлений за счет создания зоны свободной торговли. «Думаю, эти заявления носят исключительно политический характер», - заметил Толстов.

Демократическое наполнение

Суть визита европейского комиссара Штефана Фюле в Украину заключается в призыве, адресованном украинской власти, сохранять демократичность и соблюдать европейские нормы – проведения честных выборов, свободы слова и непреследования политической оппозиции по политическим мотивам. Об этом заявил политический аналитик, эксперт-международник Александр Палий.

Относительно Соглашения об ассоциации и зонах свободной торговли, по словам политолога, ничего нового во время визита Фюле сказано не было. «Обе стороны взяли курс на достижение определенного компромисса к середине 2011 года по этим соглашениям», - отметил эксперт. Поэтому заявления еврокомиссара по поводу вопросов политического и демократического развития Украины стали основными в ходе визита, отметил Палий.

«Если с государством начинают говорить о демократии, свободе выборов, свободе слова, то, очевидно, с государством не все в порядке в смысле демократии. А в Европе его начинают рассматривать как не совсем полноценное в этом контексте», - заметил Александр Палий. По его словам, это свидетельствует о том, что в Украине за последний год произошел регресс в вопросах демократии. «Вместо перспективных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов с нами снова говорят о свободе слова и демократии», - отметил эксперт.

Кроме того, Палий убежден, что в Европе прекрасно понимают, что преследования оппозиции в Украине происходят по политическим мотивам.

Александр Палий также обратил внимание на то, что Европа перестала призывать украинскую власть бороться с коррупцией. Он считает, что европейцы «поняли суть нынешнего украинского режима и его неотделимость от коррупции». «Призывать власть к борьбе с коррупцией – бесполезное дело, потому что она не будет бороться против самой себя», - добавил политолог.

Сомнения в искренности

Визит Штефана Фюле в Киев чрезвычайно важен, считает политический аналитик Института Евроатлантичного сотрудничества Владимир Горбач. Он заметил, что этот визит планировался после саммита «Украина-ЕС», состоявшегося в конце ноября 2010 года, и ставил цель выяснение внутриполитической ситуации в Украине.

Эксперт напомнил, что Штефан Фюле во время своего первого визита в Украину во времена новой власти в стране в апреле 2010 года привез так называемую матрицу Фюле. «Это – документ, закрепивший приоритетные меры Украины по осуществлению реформ и реакции Евросоюза. То есть первоочередные меры, необходимые шаги, сроки и возможная реакция или помощь со стороны Европейского Союза», - отметил специалист. Тогда поставили условие: если Украина выполнит требования, то продвинется в направлении европейской интеграции, добавил Горбач.

В частности, матрица Фюле подчеркивала необходимость политических реформ, которые должны быть проведены исключительно конституционным путем. «У нас же конституционная реформа проведена неконституционно», – заметил политолог. Эффективность избирательного законодательства, по словам эксперта, тоже не удалось повысить.

«В октябре прошли местные выборы по новому закону, который хуже с точки зрения представительства общественных интересов и пропорциональности этого представительства. Как отмечали европейские наблюдатели, очень дипломатично, «это не стало шагом вперед». Они умолчали, что это стало шагом назад», - рассказал Владимир Горбач.

С судебной реформой та же ситуация. Она проведена, но все изменилось к худшему, считает политолог. «С точки зрения независимости судебной ветви власти можно сказать, что ее не существует. Эта независимость уничтожена – теперь эта ветвь полностью зависима от Администрации Президента», - добавил специалист.

Однако эксперт отметил, что есть и успехи, например, сотрудничество с Международным валютным фондом, который тоже является элементом матрицы Фюле, ратификация в Верховной Раде протокола о присоединении Украины к Договору об образовании энергетического сообщества и тому подобное.

«Украина выполняет матрицу Фюле наполовину. Выполняет ее своими методами и в своих интересах. Она просто ставит галочки напроти пунктов. Поэтому у еврокомиссаров возникают вопросы по поводу искренности намерений и доверия», - подытожил Горбач.

Кроме того, политолог считает позитивом то, что новая власть, несмотря на свою внутреннюю природу и интересы, не вычеркнула евроинтеграционную риторику. При этом он отметил, что власть интересует не столько результат, то есть присоединение Украины к ЕС, сколько сам процесс и риторика. Последние, по словам специалиста, балансируют и несколько нейтрализуют российские влияния в Украине. Именно поэтому сегодня параллельно ведутся два переговорных процесса о зоне свободной торговли - с ЕС и странами СНГ. «2011 год пройдет под знаком балансирования Украины в экономической плоскости – между зоной свободной торговли с Европейским Союзом и перспективой вхождения в Таможенный союз и российское экономическое пространство», - отметил эксперт.

Сегодня есть возможность инструментально проводить реформы, которых требует ЕС, но с точки зрения ценностей, подходов и психологической совместимости с европейскими элитами образовалась пропасть, подытожил Владимир Горбач. «Это – серьезная мировоззренческая ошибка и бездна в евроинтеграции Украины, - отметил он, - которая не может привести страну к конечной цели».

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