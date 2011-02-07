Кабмин должен подготовить программу реформ для регионов

Кабмин должен подготовить программу реформирования системы государственного управления региональным развитием в Украине.

Об этом говорится в решении Совета регионов подписанном президентом Виктором Януковичем, передает «Украинская правда».

Соответствующий документ правительству рекомендовано подготовить в трехмесячный срок.

Кроме того, Кабмин и другие органы госуправления должны разработать план действий по реформированию государственного управления региональным развитием.

План должен содержать перечень шагов по устранению барьеров для сотрудничества Украины с европейскими организациями, фондами и институтами, которые занимаются политикой и финансовой поддержкой регионального развития,

Также планируется создание современного института, который займется финансовым обеспечением регионального развития и имплементацией Украиной европейского опыта управления региональным развитием - Государственного фонда регионального развития.