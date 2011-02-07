Азаров хочет двигаться в Европу поэтапно

Премьер Николай Азаров выдвинул идею подписать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в два этапа.

Об этом он заявил во время встречи с действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом Ажубалисом, передает «Украинская правда».

На первом этапе, по словам премьера, следует подписать соглашение по тем позициям, которые полностью согласованы, а те позиции, по которым продолжается дискуссия, вынести в следующее соглашение.

«У меня сейчас возникло предложение: давайте в этом вопросе двигаться поэтапно», - цитирует Азарова пресс-служба правительства.

По его словам, на 90% согласованы позиции по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, а примерно 10% - требуют дальнейшего обсуждения.

Премьер подчеркнул, что консенсуса по ЕС относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли требует, в частности, вопрос, касающийся агропромышленного сектора.

«Нам хотелось бы, чтобы вопросы решались на принципах взаимопонимания и равенства», - подчеркнул он.

Азаров уточнил, что Украина имеет мощный агропромышленный потенциал, и этот вопрос в переговорном процессе с ЕС является весьма важным.

Вместе с этим премьер отметил, что Украина планирует увеличить объемы продовольственной продукции.