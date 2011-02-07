Украинские миротворцы недовольны оплатой

7 февраля 2011, 19:20

В 56-м отдельном вертолетном отряде (ОВО) Вооруженных сил Украины, выполняющем задания в составе миссии ООН в Либерии, заявляют о невыполнении украинским руководством обязательств и обещаний финансового характера перед миротворцами.

Об этом корреспонденту УНИАН на условиях анонимности заявил офицер 56-го ОВО.

Он напомнил, что в ноябре 2010 года министр обороны Украины инициировал вопрос о повышении уровня денежного обеспечения в иностранной валюте нашим миротворцам, в соответствии с которым с нового года уровень денежного обеспечения миротворцев в иностранной валюте должен был увеличиться. Так, по расчетам представителей Департамента финансов Минобороны, после принятия соответствующего постановления правительством офицеры летного состава, которые на сегодня получают около 1350 долларов США, получали бы около 3000 долларов; зарплата военнослужащего по контракту при этом с 900 долларов возросла бы приблизительно вдвое.

«Вместе с тем, денежное вознаграждение в иностранной валюте миротворческого персонала остается на прежнем уровне, ведь соответствующий проект постановления не прошел согласования Министерства финансов Украины. Хотя цена вопроса об увеличении миротворческой зарплаты мизерная по сравнению с деньгами, поступающими в казначейство от миротворческой деятельности вертолетного отряда», - констатировал собеседник агентства.

Офицер также отметил, что с 1 ноября 2010 года офицерскому составу Вооруженных сил Украины стали выплачивать денежную премию в размере 55% должностного оклада. Для других категорий военнослужащих размер премии составляет 70%. «Кабинет министров Украины утвердил постановление №889, согласно которому летному составу, выполняющему полеты, выплачивается доплата до 100% месячного денежного обеспечения. Но что-то помешало реализации этого постановления в полном объеме. Невзирая на выполнение ответственных заданий в Либерии и Кот-Д’Ивуаре, выполнения полетов по плану учебно-летной подготовки, подготовку молодых летчиков, миротворцам после пересечения границы эти надбавки не выплачиваются, что сдерживает мотивацию к летной работе и участию в миротворческих миссиях», - также рассказал миротворец.

 

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