Глава ОБСЕ обеспокоен правами и свободами в Украине

Препятствование деятельности оппозиции властями Украины недопустимо.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ Аудронюс Ажубалис во время встречи с председателем партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, передает «Украинская правда».

«Права человека, свобода слова и политический плюрализм являются ключевыми для демократического общества. ОБСЕ и меня лично, как журналиста по профессии, не могут не беспокоить сообщения о ситуации в этих сферах в Украине», - сказал Ажубалис.

«Особое беспокойство вызывает препятствование деятельности оппозиции властями Украины, что является недопустимым», - сказал он.

В свою очередь лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко подчеркнула, что главными приоритетами для ее политической силы во время пребывания в правительстве и в оппозиции остаются укрепление демократии и прав человека.

«Для того чтобы наша страна вернулась на демократический путь развития, нам нужно активное гражданское общество и поддержка международного сообщества», - сказала она.

«Я и партия, которую я возглавляю, прилагаем все усилия для защиты демократических ценностей в Украине», - добавила политик.