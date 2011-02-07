Вертолет Януковича стоит 7,5 млн грн: аренда за год

Аренда вертолета Augusta 139, бортовой номер UR-CRB, обойдется государственному бюджету в 2011 году в 7,5 миллионов гривен. Об этом сообщается на портале государственных закупок, передает «Зеркало недели. Украина».

Минэкономики согласовало применение процедуры закупки у одного участника этих услуг — у ООО «Центравиа».

Этим вертолетом пользуется президент Янукович. В прошлом году на нем он летал в Калуш.

В то же время, на перевозку делегаций Кабинета министров чартерными самолетами в этом году будет израсходовано свыше 10 миллионов гривен.

Минэкономики согласовало применение процедуры закупки этих услуг у одного участника — у государственного авиапредприятия «Украина». Ожидаемая стоимость закупки — 10 миллионов 763 тысяч 700 гривен.

Напомним, в Киеве идет строительство вертолетной площадки для президента. AugustaWestland является всемирно известным производителем вертолетов.