Янукович назначил заместителя своему пострпреду в Крыму

Президент Украины Виктор Янукович назначил Елену Волотковскую заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму.



Соответствующее распоряжение глава государства подписал в понедельник, передает ZN.ua.



Как сообщалось, Янукович 12 января 2011 года назначил бывшего министра регионального развития и строительства Владимира Яцубу своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. При этом глава государства уволил Виктора Плакиду с поста и.о. постпреда президента в АРК, который занимал эту должность с октября минувшего года, и назначил его заместителем постпреда президента в АРК, приняв отставку Владимира Казарина.