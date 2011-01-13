Олесь Доний: «Верховная Рада перестала быть парламентом»

На сайте «Главред» состоялся чат с президентом общественной организации «Центр исследования политических ценностей», главой подкомитета по вопросам гуманитарного образования, науки и информатизации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народным депутатом Украины Олесем Донием. Общаясь с читателями, он рассказал, что в Украине происходит свертывание демократии и установление авторитарного режима, что гуманитарная политика власти – это внедрение идеологии российского национализма, что Луценко задержали по абсолютно «фантастической мотивации», что Налоговый кодекс направлен на «дальнейшую олигархизацию экономики Украины», а также что он сделал бы в первую очередь, если бы сегодня стал президентом Украины.

Представляем стенограмму чата с Олесем Донием.

Hигилиcткa: Олесь, та коли вже ваша НУНС із Ющенком остаточно «розлучиться»?

Олесь Доній:Добрий день, шановні читачі!

Спробую відповісти на ваші запитання. Перепрошую за те, що не зможу відповісти на всі, бо запитань поставили дуже багато. Відповідатиму щиро і відверто на складні і непрості запитання. На відверто провокаторські запитання з вашого дозволу відповідати не буду. Так що провокатори нехай займаються з’ясуванням стосунків один із одним. А з тими, хто прагне добутися істини, із задоволенням поділюся інформацією або подискутую. Отже, починаємо.

Фракція НУНС у Верховній Раді з Ющенком давно не зустрічається. Наскільки я розумію, до таких зустрічей немає інтересу ані у фракції, ані у самого Ющенка. До фракції НУНС наразі входять представники більше десяти партій, лише одна з них, а саме «Наша Україна», працює в тісному контакті з Віктором Ющенком. Це – право цієї партії. Очевидно, що вони бачать перспективи у співпраці під керівництвом цього політика.

RayaOdessa: Олесь, Ви – один із небагатьох у ВР займаєте позицію підтримки українства. Чи багато у Вас однодумців? Чому не об’єднуєтеся з якимись більш потужними партіями, для подолання прохідного бар’єру до ВР, незабаром вибори?

Олесь Доній: Це досить складне питання, бо мені б хотілося, щоб всі, хто входив до колись «помаранчевих» фракцій НУНС і БЮТ, були моїми однодумцями. На жаль, це не так. Частина депутатів цих фракцій перебігла на бік переможців з Партії регіонів, а ця партія відверто сповідує ідеологію російського націоналізму. Але з тих, хто формально залишився в опозиції, значна частина, на жаль, не проявляє активності, принаймні на тих вуличних акціях, в яких я брав участь або організовував за останній час. А це, наприклад, акції проти тиску на мас-медіа ТВі та 5 канал, проти прийняття українофобського закону про мови, проти викидання майстерень художників і музеїв із Лаври, проти руйнації старовинної забудови Києва, проти політичних репресій. Окрім мене, брали участь лише кілька депутатів. Хоча теоретично в опозиції досі перебуває чоловік 150 у Верховній Раді. Мені прикро, що я їх не бачив поруч із собою плече до плеча під час акції громадського спротиву. Саме тому потрібно цінувати тих, хто, не зважаючи на будь-який стан, готовий до боротьби. Я вдячний всім тим, хто був у цей момент поруч.

Щодо політичний партій, то я знаю багатьох порядних і чесних людей в опозиційних партіях, не залежно від їхньої партійності і назви цієї партії. Мені здається, що не повинно бути непереборних перешкод для співпраці між опозиційними партіями та спільної діяльності. Саме тому я пропонував напередодні виборів до органів місцевого самоврядування, щоб опозиційні партії узгоджували спільних кандидатів по мажоритарних округах. Якби це було здійснено, то можна було б як мінімум гідно протистояти партії влади або навіть сподіватися на перемогу. Дуже прикро, що цього не було зроблено. Причина впертості і незговірливості лідерів опозиційних партій мені не зрозуміла. Якщо вони і далі так діятимуть, то, по ідеї, на їхнє місце повинна прийти інша когорта політиків з більш стратегічним баченням і мисленням.

Vlad: Олександре Сергійовичу, скажіть відверто, як Ви оцінюєте діяльність комітету ВРУ з питань науки і освіти? Чи є вона ефективною, плідною, на вашу думку?

Олесь Доній: Після того, як голова Комітету Володимир Полохало на довго потрапив до лікарні, а деякі депутати перейшли з опозиційних фракцій на бік влади, комітет втратив колишню «помаранчеву» більшість і працює тепер в унісон з позицією Міністерства освіти і науки. А позиція цього міністерства в багатьох питаннях спрямована на русифікацію освіти і знищення навіть тих невеликих здобутків у прогресі української освіти та автономії вишів, які ми мали до цього.

Gjfdl: Чи бачите якісь шляхи виходу з кризи для української опозиції?

Олесь Доній: Це питання дворівневе. З одного боку українське суспільство повинне усвідомити, що ситуація в країні залежить не від приходу чергового місії або кількох політиків чи політичних партій. Відповідно кожен громадянин, якщо він прагне зберегти демократію та саму незалежність України, повинен не боятися це демонструвати, в тому числі і на роботі, і під час акцій громадського спротиву, а не лише на кухні.

Інший рівень проблеми – це діяльність самої опозиції. Обов’язково потрібно почати з очищення, в першу чергу морального. Опозиція має демонструвати, що вона чистіша і моральніша, ніж нинішня владна бандократія. Зокрема, у Верховній Раді опозиція не має права користуватися тією ж антиконституційною практикою (голосуванням чужими картками), якою користується Партія регіонів та її союзники. І так по кожному пункту. В опозиції мають бути люди більш моральні та чесні, ніж нинішня влада.

Крім того, різним опозиційним партіям і течіям потрібно навчитися взаємній співпраці. А це значить, що лідери політичних партій повинні переступити через власні амбіції і бути готовими до нових форматів. Політичним партіям потрібно навчитися співпрацювати на рівних з третім сектором, громадськими організаціями, де наразі зосереджений як протестний, так і певною мірою моральний потенціал. Потрібно не боятися виховувати нових політичних лідерів. В такому випадку опозиції буде легше і простіше донести свої ідеї до суспільства.

Gjfdl: Як вважаєте, які найбільші досягнення і невдачі в сфері гуманітарної політики правлячої команди?

Олесь Доній: Гуманітарна політика правлячої команди спрямована на впровадження ідеології російського націоналізму в Україні, фактичне перетворення України в другу російську державу, таку собі «мініросію». Всі дії нинішньої влади в гуманітарній сфері спрямовані на досягнення цієї мети. Саме тому йде боротьба проти української історії (з підручників вилучаються навіть згадки про героїчний бій молоді під Крутами), проти української пам’яті (саме тому керувати Інститутом національної пам’яті ставлять українофобів), проти української мови (діяльність Міністерства освіти спрямована на звуження обігу української мови в системі освіти), проти патріотичного і новаторського виховання і освіти (варто згадати наступ на найбільш прогресивний виш – Києво-Могилянську академію), проти українських церков (пріоритетом для влади є лише Московський патріархат). Ця русифікаторська діяльність впроваджується як через систему освіти, так і через підконтрольні нинішній владі або Кремлю (який є для нинішньої української влади сюзереном) мас-медіа. Для того, щоб цей диявольський план русифікації України не відбувся повинен бути спротив українського суспільства.

Denys: Кого Ви вважаєте перспективними політичними силами на даний момент?

Олесь Доній: Наразі я позапартійний, але готовий співпрацювати з усіма патріотичними опозиційними силами. Знаю багатьох патріотичних людей в різних політичних партіях, які перебувають в опозиції. Вважаю, що політичній опозиції потрібне єднання, водночас їй потрібне й очищення. Тому з надією ставлюся до громадського руху в Україні, який набирає обертів, можливо, новий політичний рух в Україні виникне саме на ґрунті громадського опору.

Pocтиcлaв: Ви вже тривалий період працюєте в стінах ВРУ. Чи не розчарувалися Ви в українському парламенті? Як ставитеся до сучасних методів парламентської боротьби?:)

Олесь Доній: Я 23 роки займаюся політичною діяльністю, з них лише три роки знаходжуся у Верховній Раді. Так що я не є «довгожителем» у ВР. На жаль, змушений констатувати, що Верховна Рада припинила бути парламентом. Переважна більшість депутатів не наважуються демонструвати власну політичну або моральну позицію і зведені до рівня автоматичних «кнопкодавів». Рішення, які штампує Верховна Рада, не приймаються в ній, а спускаються згори – або з Кабміну, або з Адміністрації Президента. Тому вважаю, що патріотичній опозиції потрібно зосередити свою увагу на позапарламентській діяльності. Я пропонував розглянути варіант утворення альтернативної Верховної Ради, тобто якщо до голосу все рівно не прислуховуються у сесійній залі, можливо, варто було б проводити в іншій залі альтернативні засідання. Але, безперечно, і ці альтернативні засідання потребували б системної діяльності і підготовки. Крім того, опозиційним депутатам варто вилізти з машин і кабінетів й почати більше проявляти себе під час вуличних акцій протесту. На жаль, поки що ні по першому, ні по другому пунктах не знаходжу розуміння у більшості опозиційних депутатів. Хоча приємно, що хоч кілька депутатів я бачу поряд із собою на вуличних акціях. Це і Юрій Стець, і Юрій Гримчак, і Андрій Павловський та інші.

1605: Чи змогло б хоч щось змусити Вас співпрацювати з владною командою? Якщо так, то що саме?

Олесь Доній: Я знаю кількох дієвих менеджерів серед нинішньої владної команди (особливо на рівні регіонів). Ці люди професіонали, як професіонали у виконавчій ланці, і могли б працювати за будь-якої влади. В той же час керівництво держави демонструє, що їхньою ідеологією є російський націоналізм, а формою правління – бандократія. В Україні йде згортання демократії і встановлення авторитарного режиму. З російським націоналізмом і бандократією я як боровся, так і боротимуся.

Den_K.: Якою Ви бачите головну, або кінцеву, мету команди Януковича?

Олесь Доній: Команда Януковича неоднорідна, і у багатьох її представників є різні цілі. Загалом Партія регіонів виражає інтереси великого капіталу. Великий капітал хоче подальшого збагачення, тому використовує правління Януковича для подальшого збільшення своїх активів і подальшого зубожіння переважної більшості українського населення. Частина оточення походить з бандитського середовища, тому вони хочуть особистого збагачення, не гребуючи будь-якими методами, в тому числі бандитськими. І є частина оточення, команди Януковича, яка чітко спрямована на русифікацію України, це – російські націоналісти. Їхня мета – перетворення України на слухняну російську провінцію.

oдeccит: Олесь! Я Вас уважаю, как самостоятельного. последовательного политика и, что редкость, непродающегося. Будет жаль, если Вы не попадете в следующий парламент. Вопрос: что Вы будете делать, что бы в парламент следующего созыва попасть?

Олесь Доній: Як я вже казав, я в політиці вже 23 роки, і вмів, і вмію відстоювати свої погляди, не будучи депутатом. Не будучи депутатом, я проводив політичні, громадські та культурницькі акції. Не залежно від статусу, я займатимуся відстоюванням своїх позицій і надалі. Бути депутатом за будь-яку ціну і за будь-яких умов – це не по мені. Свого часу, у 1998 році, коли Юлія Тимошенко запрошувала мене в п’ятірку партії «Громада», я відмовився, хоча і знав, що це гарантоване депутатсво. Я не хотів йти в одному списку, де під першим номером був Павло Лазаренко. Я знаю, що таке принципова позиція і вмію її відстоювати. Тому моя подальша політична діяльність залежатиме від моєї моральної і громадянської позиції. Якщо при цьому буде нагода ставати депутатом – добре, але як не буде такої нагоди – нічого страшного, бо я і в подальшому не припинятиму своєї діяльності.

avnersb: Олесь, почему ПРУ пользуется в своей деятельности иезуитским принципом «цель оправдывает средства»? Почему депутаты от ПРУ считают, что можно «пожертвовать» КУ ради политической и экономической «целесообразности»? На мой вигляд, это опасная тенденція, и в свое время доминирование таких принципов привели к 70 годам «коммунистического рабства». Спасибо!

Олесь Доній:У керівників Партії регіонів немає правової свідомості. А дехто з їхнього середовища взагалі має кримінальну генеалогію, тому вони ладні використовувати будь-які засоби.

ofc: У меня к Вам просьба. Кроме политики, займитесь конкретно экономическими вопросами: ценами на продукты питания, ЖКУ и транспортом. Ежемесячно заслушивайте в парламенте С.Тигипко о том, почему растут цены. Политика политикой, а кушать хочется каждый день.

Олесь Доній: Ви, мабуть, вже відчули на собі, як зростають ціни на харчі, бензин, як збільшується плата за комунальні послуги, тобто «покращення життя вже сьогодні» від Віктора Януковича. Нагадаю Вам, що депутати від опозиції не мають жодної можливості впливати на економічну політику нинішньої влади. Аби змінити цю невдалу економічну політику, потрібно усунути від влади Партію регіонів.

лeoнід:Олесю, повністю згоден з Вашою оцінкою небезпеки російського націоналізму в Україні. Дуже непокоїть роз’єднаність національно-патріотичної опозиції. Ваші думки з цього приводу.

Олесь Доній:Дякую за розуміння небезпеки для України, яка прийшла разом із встановленням цієї проросійської влади. Мене так само непокоїть роз’єднаність націонал-патріотичної опозиції. Певною мірою дається в знаки непроведення люстрації в Україні після здобуття незалежності. Значна частина КДБ-шної агентури, яка була закинута до націонал-демократичних лав ще за радянських часів, очевидно, залишається в політичних партіях і досі. Цілком можливо, що саме цим можна пояснити небажання деяких «опозиційних» лідерів починати активну діяльність своїх партій та небажання цих діячів закінчувати розбрат в опозиційному середовищі.

ЮЛИЯ: Как Вы думаете, 1400 гривен – это достойная зарплата для врача-фтизиатра, работающего с активной формой туберкулеза? Сюда уже включены надбавки за работу с ВИЧ-инфицированными и дежурства. Льготы и преференции отсутствуют.

Олесь Доній: Ні, вважаю, що це абсолютно недостатня зарплата для фахівця такої категорії. Крім того, вважаю абсолютно неприйнятним, що нинішня влада вирішила зрізати видатки на боротьбу з туберкульозом і ВІЛом. Нагадаю, що зростання хворих на туберкульоз і на ВІЛ має просто галопуючі розміри, порівняно з іншими країнами Європи. Але нинішній уряд чомусь не знаходить грошей на боротьбу з цими двома хворобами. Натомість колосально збільшене фінансування силовиків, зокрема, прокуратури та МВС. Тобто очевидно, що нинішній владі вигідне бідне і хворе населення в країні. А за рахунок репресивного апарату ця влада планує подавляти будь-які голоси протесту.

RayaOdessa: Щойно вичитала у Кореспонденті, що Ви – голова Мистецького Об’єднання «Остання Барикада». Будь ласка, детальніше про Об’єднання! З повагою, ДРИ.

Олесь Доній: Я справді очолюю Мистецьке об’єднання «Остання барикада». Я зі своєю командою займаюся культрегерством, тобто ми намагаємося пропагувати сучасну українську культуру. Я вигадав досить багато різноманітних літературно-музичних фестивалів, які успішно провів разом із усією своєю командою. Можу перерахувати лише найбільш відомі наші фестивалі: чотири всеукраїнських фестивалі-вертепи «Карпатія», чотири літературно-музичних фестивалів «День незалежності з Махном», три літературно-музичних фестивалі «Харківська барикада», два фестивалі «Київська барикада», мистецький україно-кримськотатарський фестиваль «Барикада на Тузлі», фестиваль повстансько-патріотичної пісні «Гайдамака.UA», фестиваль повстансько-патріотичної пісні «Покрова», фестиваль «Луцька барикада», фестиваль «Запорізька барикада», багато різноманітних акцій у сфері літератури та музики. Взагалі наша команда вперше поєднала потужну літературну складову і музичний фестиваль. Тепер таке поєднання вважається нормою для багатьох фестивалів, які проводять інші структури, яких ми розглядаємо не як конкурентів, а як друзів і однодумців, бо робимо одну справу.

sweetabiks@gmail.com: Шановний пане Олесю! Як Вам напевно відомо, 5 січня ц.р. Кабмін Розпорядженням № 5 звільнив Ігоря Лікарчука з посади Директора УЦОЯО. А Розпорядженням № 6 призначив на його місце Ірину Зайцеву. Кажуть, що подання на звільнення Лікарчука не було, що питання ці не стояли на порядку денному того засідання КМУ, а що їх Табачник вніс з голосу в розділі «Різне», а також, що вже 6 січня Лікарчука викликали у Міністерство, де два заступники Міністра стали вимагати, щоб він написав заяву «за власним бажанням» заднім числом! Кажуть, що в Лікарчука є й інша інформація про істинні мотиви звільнення. Ну, а про Зайцеву як про неспеціаліста з питань тестування відомо. Тож питання: чи не готові Ви прямо зараз подати депутатський запит з цього питання в Міністерство, Кабмін, тощо? Дякую!

Олесь Доній: Пані Ірина Зайцева відома тим, що за поглядами є російською націоналісткою. Її призначення йде в руслі загальної діяльності Міністерства освіти і спрямоване на русифікацію освіти в Україні.

Щодо депутатського запиту, звичайно, я готовий це зробити. Потрібно розуміти, що одними депутатськими запитами справі не зарадиш. Потрібен потужний громадський спротив нинішній антиукраїнській діяльності МОН.

пaтpіoт: Пане Доній, чому нема ходу справі з Вашим побиттям? Чи Вам заплатили? Чи Ви чекаєте слушного моменту?

Олесь Доній: Мені також цікаво, чому Генеральна Прокуратура досі не визнала мене потерпілим. Думаю, що відповідь однозначна: Генеральна Прокуратура діє у системі нинішньої влади, а система влади спрямована на захист бандитів, особливо якщо вони мають членський квиток Партії регіонів.

Oлecь: Чи є зараз небезпека провокаційних кроків з боку влади, аби спровокувати хвилю репресій проти національно-патріотичних сил, які зараз знаходяться в опозиції?

Олесь Доній: Позавчора зранку відбувся обшук у моїх давніх приятелів подружжя Юрка Ноги та Марини Брацили, які проживають у місті Бориспіль. Юрко працює у видавництві «Смолоскип», а Марина, яка є українською поеткою, працює редактором одного з київських журналів. У них вилучили записники, мобільні телефони, флеш-карти, рукописи і навіть вірші. Для Головного слідчого управління СБУ по боротьбі з тероризмом, міліції, яка проводила обшук, та суду в місті Запоріжжя, який давав дозвіл на цей обшук, достатнім приводом для цього був сам факт, що Марина народилася в Запоріжжі. Хоча вона вже близько 15 років, як приїхала до Києва. Юрко та Марина не належать до політичних партій та навіть до громадських організацій, які займаються політикою. Вони є звичайною, достатньо типовою родиною українських інтелігентів, але вони україномовні. А для нинішньої влади це вже потенційна небезпека. Тому виглядає, що провокація в місті Запоріжжя з вибухом пам’ятника бандита Сталіна використовується для репресій україномовної інтелігенції. Так як не було проведено на початку 90-х люстрації, то цілком можливо, що КДБ-істська (тепер – СБУ-шна) агентура, яка була заслана до правих та ультраправих організацій, за вказівкою згори готова надати владі формальний привід для репресій.

moh1971: Как нам избавить страну от «Януковичей»?

Олесь Доній: Не мовчати. Чинити спротив. Об’єднуватися.

cтeплєp: Пане Олесю, в час коли нова влада значною мірою чинить опір у реалізації Ваших великих мистецьких задумок (що було видно під час проведення фестивалю «Гайдамака.UA»), як Ви вважаєте, чи є загроза іншим великим українським фестивалям і всьому українському мистецтву, що потрошку починало виходити із тіні?

Олесь Доній: Нинішня влада небезпечна і для нинішнього сучасного мистецтва, і для всієї української культури. Від проведення деяких наших великих фестивалів вже довелося відмовитися, але життя (і культурне зокрема) на тому не завершується. Будемо змінювати формати, але все рівно працювати на благо української культури.

в.я.!: Скажіть, будь ласка, чи маєте Ви причетність до руху «Митці проти цензури», і якщо маєте, то розкажіть, як він виник, і чия то була ідея?

Олесь Доній: Ідея цього руху моя, тому що тиск іде і на мас-медіа, і на культуру. Але взяли участь в русі багато різних приятелів і моїх, і «Останньої барикади» з музичного і літературного середовища. Ми вже провели кілька акцій, зокрема, проти тиску на мас-медіа, проти вигнання художників з лаврських майстерень, та інші. Але ми створили цей громадських рух на рівних засадах, тому я не є формальним керівником, а рівний серед рівних. І кожен митець, який відчуває, що є небезпека встановлення цензури в державі, може долучитися до цього руху і до проведення спільних акцій.

гocть_чaтa: Ваше мнение о решении Апеляционного суда об аресте Луценко.

Олесь Доній: Вважаю справу Луценка політичною. Цілком очевидною є співпраця і координація дій Генпрокуратури, СБУ та судової системи, а це значить, що рішення за них приймає хтось в іншому кабінеті. Тому і Печерський районний суд, і Апеляційний суд вирішили затримати Луценка з абсолютно фантастичною мотивацією, що він, бачите, повільно читає свою справу. Вчора я отримав лист від слідчого Генпрокуратури, де він забороняє мені і депутату Гримчаку (ми подавали заяву) відвідування Юрія Луценка в СІЗО. Тобто вбивства, мільярдні крадіжки для силовиків не є достатньою підставою для розслідування, а висмоктана з пальця справа про буцімто змову Юрія Луценка з водієм про нарахування йому пенсії достатня, щоб погрожувати Луценкові відсидкою до 10 років.

Чepвoнeнький_бypячoк: Маючи досвід, авторитет та чисту репутацію, чи готові Ви на сьогодні створити та очолити структуру, яка б увібрала в себе всіх тих людей, які належать до роздроблених, як не прикро, пересварених між собою політичних і громадських організацій? Адже кожна по окремості, ці організації мають надмірно високі амбіції, які не дозволяють людям з наближеними ідеологічними поглядами стати в одну стіну і чинити опір свавіллю що відбувається в нашій державі?

Олесь Доній: Я готовий бути одним із рівних у новій громадській чи політичній силі, яка чинитиме реальний опір нинішній владі. І готовий до координації дій з іншими політичними або громадськими активістами, які на ділі, а не на словах, готові брати участь в Русі Опору.

з_Kpимy:Олесь Сергійович, доброго дня! Ви працюєте в Комітеті освіти та науки, більшість зараз в ньому становлять депутати від правлячої більшості. Які зараз рішення приймаються, і чи приймаються взагалі? Чи продовжується на засіданнях Комітету практика незаконного голосування по телефону чи збори Самойлик та компанії з голосуванням рішень, що потрібні міністру Табачнику без кворуму? І друге питання: Ви є головою МО «Остання барикада». Які акції чи фестивалі плануєте організувати найближчим часом? Як зараз з їх організацією? Розумію, що влада точно не допомагає в організації, але чи хоча б не заважає? Чи українська культура остаточно піде у глибоке підпілля? Дякую.

Олесь Доній: Проведення рішень без кворуму неприпустиме. На жаль, вже було кілька спроб притягнення рішень з незаконним голосуванням (по телефону чи по телеграфу – не має значення), бо для прийняття рішень потрібна фізична присутність членів комітету. На жаль, у представників Партії регіонів (і їхніх союзників) своєрідне ставлення до права та процедур.

Щодо МО «Остання барикада», то великі фестивалі, на жаль, поки що довелося згорнути (але не хвилюйтеся – ще проведемо!). А найближча акція – невеличка, камерна – 24 січня в пам’ять про нашого друга (і найстаршого члена «Останньої барикади») Юрка Покальчука.

Cepгій: Скажіть, чому парламент неохоче займається молодіжною політикою? Молодь нікому не потрібна?

Олесь Доній:1) Верховна Рада вже втратила ознаки парламенту. 2) Молодь цікавить цю владу лише як дешева рабсила.

Зeлeнeнькa_Гичкa:Якби Ви стали Президентом України сьогодні, що б Ви зробили в першу чергу?

Олесь Доній: В першу чергу слід було б провести люстрацію, тобто очищення нинішньої влади.

Зeлeнeнькa_Гичкa: Чи є, на Вашу думку, дієвими ті сьогоднішні мирні акції протесту, на які влада в кращому випадку не звертає уваги, і як переломити ситуацію без зброї?

Олесь Доній: Вода камінь точить. Якби не було нинішніх акцій протесту, то репресії з боку нинішньої влади були б ще потужнішими. А щоб змінити ситуацію, потрібно, щоб в акціях протесту і Русі Опору брали участь все більше і більше людей, впритул до більшості громадян України.

Cepгійчик: Пане Олесь, які, на Вашу думку, найголовніші складові громадянського суспільства та які передумови його розвитку в Україні?

Олесь Доній: Найголовніша складова – це громадянська свідомість. Тобто громадянин має усвідомлювати, що без його позиції і без його дій ситуація в країні не зміниться.

makszap:Скажите, пожалуйста, а до каких пор вы будете голосовать чужими карточками? Сидит 100 слуг народа, а табло выдаёт 300. Если я хоть раз не выйду на работу, меня уволят, а вы, слуги народа, не появляетесь в Раде неделями.

Олесь Доній:Щодо мене, то Ви помилилися – я як раз є єдиним депутатом, який принципово відмовився з самого початку здавати картку і голосувати чужими картками. Така антиконституційна практика, голосування чужими картками, є в усіх п’ятьох фракціях. Цю практику я вважаю антиконституційною і такою, що роз’їдає (чи вже роз’їла український парламентаризм). Варто зазначити, що за останній час ще кілька депутатів з фракції НУНС (хоча і не багато) теж відкинули цю антиконституційну практику. Так що задайте це запитання краще Партії регіонів, яка абсолютно незаконно протягує через Верховну Раду свої рішення.

Зa_мoлoдь: Скажіть, що Ви думаєте про Податковий кодекс?

Олесь Доній: Вважаю, що Податковий кодекс був спеціально спрямований на подальшу олігархізацію економіки України. Адже Партія регіонів є партією інтересів великого капіталу, і для цього великого капіталу неприпустима будь-яка конкуренція, навіть якщо вона відбувається з боку дрібних підприємців. Нагадаю, що для Європи і США вважається нормою, що 40-60% ВВП створюється дрібним і середнім бізнесом. У нас же, натомість, йде тотальна олігархізація економіки.

vetal:Олесь, почему власть так «тщательно» оберегает Юрия Луценка от общественного внимания, не давая ему возможности давать интервью СМИ? А эта ситуация в суде, где конвоиры своими телами закрывали решётку с Луценко, не поддаётся здравому смыслу. Почему власть так его боится, даже когда он за решёткой?

Олесь Доній: Справді дивно виглядало, коли Луценка затуляли 13 міліціонерів за ґратами, коли біля найнебезпечніших злочинців чатують по двоє-троє. Очевидно, що влада хоче не просто засадити Луценка, а примусити його замовчати. Саме тому не дозволяють навіть його відвідування в СІЗО.

nikver: Олесь, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про Ваші подальші плани щодо конкретної опозиційної роботи, наприклад, щодо визволення Ю. Луценка, припинення політичних переслідувань в державі. За Вами можуть піти багато людей, але запропонуйте конкретні кроки: вуличні заходи, акції протесту тощо. Дякую.

Олесь Доній: Сьогодні відбувся брифінг з представниками посольств іноземних держав в Україні, де була поширена інформація про політичні репресії в країні (і це стосується далеко не одного Юрія Луценка). Щодо вуличних акцій, то якщо Ви зауважили, то я беру участь або в організації, або як рядовий громадянин майже в усіх вуличних акціях, які відбуваються останніми місяцями в Києві. Інша справа, що за умов посилення цензури у ЗМІ не так легко анонсувати громадськості всі акції Руху Опору. Значить, потрібно будувати нові системи комунікації.

Бopмaн:Олесь, чому опозиція так в’яло реагує на явно антиукраїнські дії влади: призначення комуніста очолити Інститут української пам’яті все одно, що призначити фашиста опікуватися Голокостом в Ізраїлі, закриття Української бібліотеки в Москві, закриття музею УНР та інші. Чи може тепер інстинкт самозбереження затьмарив все інше?

Олесь Доній:Я не знаю, чому мляво реагують на антиукраїнську діяльність лідери опозиційних партій. Знаю, що ті, хто поруч зі мною (а це часто громадські, а не партійні активісти), висловлюють свій рішучий протест, в тому числі і вуличні акції. От ті, хто зараз беруть участь в акціях протесту, це і є реальна опозиція, а не ті, хто штатно рахуються в «опозиції», а насправді нічого не роблять.

Пaндa:Кто, по Вашему мнению, виновен в уничтожении исторических зданий и зеленых насаждений в Киеве? И что с этим можно сделать? Вырезают ли деревья под вашими окнами?

Олесь Доній:Вчора, наприклад, я і разом зі мною представники МО «Остання барикада» брали участь в акції проти руйнації однієї з історичних будівель – Замку Барона на вулиці Ярославів Вал. В європейських містах, де населення себе поважає, а влада має історичну пам’ять, відновлюють старі будинки по цеглинці по фотокартках і малюнках. У нинішніх можновладців (що київського, що всеукраїнського масштабу) для цього не достатньо культурного рівня. Вони не розуміють цінність старовинної архітектури і культурної спадщини. В їхніх очах лише долари, тому вони готові зруйнувати будь-яку історичну будівлю, щоб побудувати на її місці висотку з металу, бетону та скла. А що цьому можна і треба протиставляти? Знову таки, громадський опір.

Cтopoнній: Пане Олесь, хочеться побажати Вам бути більш стійким та наполегливим в бототбі з олігархічною бандою Януковича. Знайте, за Вами стоїть народ, який Вас підтримує.

Олесь Доній: Дякую за добрі слова і розуміння. Разом переможемо!

Також дякую всім, хто надіслав запитання, або тим, хто в процесі читання цієї чат-конференції хоче розібратися в політичній та культурній ситуації в Україні. Ще раз перепрошую у тих, на чиї запитання не встиг відповісти. Думаю, ви поставитеся до цього із розумінням, бо ми і так разом з вами попрацювали дві з половиною години на цьому майданчику, за що я дякую «Главреду».

До зустрічі на Барикадах!:)