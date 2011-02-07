ЕС заморозит все активы тунисских чиновников: прямые и косвенные

Европейский союз заморозит активы тунисских чиновников, которые подозреваются в незаконном присвоении государственных средств. Такое решение принял в понедельник Совет ЕС.

В коммюнике Совета отмечается, что заморожены будут не только формально принадлежащие этим чиновникам активы, но также и те, которые они контролируют. Санкции касаются не только самих подозреваемых, но и связанных с ними лиц, передает «Интерфакс».

В список тунисцев, которые подпадают под санкции, внесены 48 человек, в том числе бывший президент Туниса Бен Али и его жена. Список опубликован в официальном бюллетене ЕС за 5 февраля, что означает, что решение уже вступило в законную силу.

Оно дополняет решение, принятое им же 31 января. Тогда министры иностранных дел стран ЕС выразили солидарность с тунисцами в стремлении установить в стране «стабильную демократию, верховенство закона и демократический плюрализм при полном соблюдении прав человека и основных свобод».

ЕС приветствовал создание в Тунисе комиссий по политической реформе, по расследованию случаев насилия, имевших место в ходе недавних демонстраций, а также по расследованию коррупции.