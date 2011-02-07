Француз выиграл в лотерею: купил компанию, в которой работал

Водитель грузовика во Франции после крупного выигрыша в лотерею купил транспортную компанию, в которой работал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Получив в сентябре этого года выигрыш размером 10 млн евро, француз по имени Александр приобрел находившуюся на грани банкротства фирму, в которой работали немногим более 10 человек.

Интересно, что новому владельцу компании и сейчас приходится периодически выполнять прежнюю работу водителя. Сам Александр утверждает, что в будущем у него уже не будет необходимости садиться за руль грузовика: он планирует быстро поправить финансовое положение компании и расширить ее, создав новые рабочие места.