Данилишин возмущен Януковичем

Получившие политическое убежище в Чехии экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин возмущен тем, что Президент Украины Виктор Янукович в одном из интервью без решения суда назвал его действия преступным.

Об этом Данилишин заявил в интервью УНИАН.

«Это интервью нужно перевести на все языки мира. Президент единолично, без суда и следствия, квалифицирует действия, которые я, якобы совершал, работая министром экономики, как преступные. Я считаю, что такие формулировки вообще нельзя озвучивать без проведения определенных следственных действий, судебных решений. Только суд в силе определить - преступник человек, или нет. Это можно понимать так - МЫ уже все решили. Если без суда и следствия один человек квалифицирует определенные действия другого человека как преступные, то международной защиты, политического убежища нужно просить всем, кто во втором туре не голосовал за действующего Президента», - заявил Данилишин.

Напомним, экс-министр экономики Данилишин, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 18 октября 2010 года и с тех пор находился в тюрьме Праги. В конце ноября 2010 года Данилишин попросил в Чехии политическое убежище. 14 января 2011 года Данилишина освободили из-под стражи по решению городского суда столицы Чехии.

По информации МВД Украины, Данилишин «обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 «злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины», связанному с проведением госзакупок. Результатом действий Данилишина, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн грн.

В конце января в интервью Би-би-си Янукович заявил, что Данилишин ввел коррупционные схемы при проведении госзакупок. « Так или иначе, когда-то ему придется отвечать за эти преступные действия», - сказал Президент Украины.