Бродский требует у Президента разрушения монополии ЕДАПСа

Глава Госкомпредпринимательства просит Президента и премьер-министра принять документы, отменяющие обязательное применение голографической защиты, передает «Зеркало недели. Украина».

Документы, которыми в Украине отменяется обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров, уже более двух месяцев лежат в Министерстве юстиции. Первый — это проект указа Президента, которым отменяется его предыдущий указ от 15 ноября 2000 №1239 «О защите документов и товаров голографическими защитными элементами». Второй — постановление Кабинета министров, определяет перечень документов и групп товаров, подлежащих защите голограммами.



«Поскольку данные документы до сих пор не приняты, это дало возможность ЕДАПСу получить заказ на изготовление пластиковых и бумажных бланков документов строгого учета от МВД почти на 1 млрд гривен. Нигде в мире такого нет. Все эти бланки будут проданы гражданам Украины и именно они заплатят эту сумму за документы и пластиковые талоны. А по моим данным, их себестоимость такая низкая, что даже говорить о ней смешно», — заявил Михаил Бродский в своем блоге.



«Официально обращаюсь к Президенту и премьер-министру с просьбой обратить внимание на данный вопрос и принять документы, подготовленные Госкомпредпринимательства и Минюстом. Украинцы не должны платить «лишнее», — подчеркнул глава Госкомпредпринимательства.