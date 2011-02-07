Диденко вновь оставили под стражей

Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего первого зампредседателя правления «Нефтегаза» Игоря Диденко до 10 марта.

Об этом сообщил адвокат Диденко Игорь Степанов, передает «Украинская правда».

Такое решение суд принял 7 февраля, продлив срок его ареста еще на один месяц.

Степанов также спрогнозировал, что дело против его подзащитного будет передано в суд в начале-середине марта.

«Я думаю, что в начале марта и будет, наверно, передано... к середине может быть», - сказал адвокат.

Диденко, в свою очередь, продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.

Летом прошлого года СБУ возбудила дело по факту растраты служащими «Нефтегаза» путем злоупотребления служебным положением 11 миллиардов кубометров транзитного газа стоимостью 33,9 миллиарда гривен, который принадлежал компании «РосУкрЕнерго».

В рамках этого дела и был задержан Диденко.

Суд неоднократно продлевал его задержание. Адвокаты подавали жалобы на решение этих судов, однако все они были отклонены.