Россия призывает Таиланд и Камбоджу прекратить огонь

В Москве выражают беспокойство в связи с вооруженным инцидентом на таиландско-камбоджийской границе, в результате которого имеются жертвы.

«В России обеспокоены таким развитием событий и выражают надежду на то, что с обеих сторон будет проявлена сдержанность и предприняты энергичные шаги по решению спорных вопросов исключительно мирными, политическими средствами», - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном «Интерфаксом».

Как сообщалось, понедельник стал четвертым днем столкновений военных Таиланда и Камбоджи. В ходе столкновений на границе, по последним данным, погибли пять человек. Как в Камбодже, так и в Таиланде утверждают, что не открывали первыми огонь.