Из России выслали корреспондента Guardian

Корреспондент Guardian в Москве Люк Хардинг выслан из России, передает Би-би-си.
По всей вероятности, это первая высылка британского журналиста со времен Холодной войны.
Журналист возвращался в Москву после двухмесячного отсутствия, однако уже по прилету в российскую столицу ему было запрещено пересечь границу.
Примерно через час, который Люк Хардинг провел в камере заключения аэропорта, он был отправлен обратно на родину.
Люк Хардинг освещал утечки секретной информации, опубликованные на сайте Wikileaks, и содержащиеся в них обвинения в адрес путинской России.
В частности, в депешах американского посольства в Вашингтон говорилось, будто Россия превратилась при Путине в мафиозное государство.