Из России выслали корреспондента Guardian

Корреспондент Guardian в Москве Люк Хардинг выслан из России, передает Би-би-си.

По всей вероятности, это первая высылка британского журналиста со времен Холодной войны.

Журналист возвращался в Москву после двухмесячного отсутствия, однако уже по прилету в российскую столицу ему было запрещено пересечь границу.

Примерно через час, который Люк Хардинг провел в камере заключения аэропорта, он был отправлен обратно на родину.

Люк Хардинг освещал утечки секретной информации, опубликованные на сайте Wikileaks, и содержащиеся в них обвинения в адрес путинской России.

В частности, в депешах американского посольства в Вашингтон говорилось, будто Россия превратилась при Путине в мафиозное государство.