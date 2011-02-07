Джемилев: вероятность силовых конфликтов исключить нельзя

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев не исключает, что в ходе освобождения крымскими татарами самозахваченных земель могут возникнуть силовые конфликты.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Вероятность силовых конфликтов полностью исключить нельзя. Кроме того, есть очень много шовинистических сил, которые заинтересованы в таком развитии событий. И не только внутри нашей страны, но и со стороны государства, которое все время подзуживает. В прессе и особенно в интернете очень много публикаций с призывами к силовым действиям», - сказал Джемилев.

Глава Меджлиса также отметил, что представительные органы крымских татар не будут призывать к насилию: «Мы никогда не будет призывать к физическому сопротивлению, если не будет организовано нападение на крымских татар. Мы всегда придерживаемся принципа ненасилия. Методы могут разными. Это могут быть массовые акции с перекрытием дорог и т.п., но опять-таки, это не будет связано с кровопролитием. Все это будет делаться для того, чтобы привлечь внимание общественности, а не физически препятствовать».

«Другой альтернативы, кроме мирного решения, с точки зрения и государства, и крымских татар, просто нет. Те люди, которые будут пытаться решить эту проблему силовыми методами, просто создадут сложности как для себя, так и для страны в целом», - добавил Джемилев.

Интервью читайте завтра на «Главреде».