Катастрофический отчет

МАК: во всем виноваты сами поляки

Межгосударственный авиационный комитет (организация, регулирующая деятельность гражданской и государственной авиации в большинстве стран бывшего СССР) опубликовал результаты своего расследования авиакатастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года. Напомним, в результате аварии самолета Ту-154 погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качинского с супругой и многих представителей польской элиты, летевших почтить память своих соотечественников, расстрелянных в Катыни по приказу Сталина.

Отчет МАК можно резюмировать известной фразой «России не за что просить прощения». Вся вина за произошедшее возложена на различных представителей польской стороны. Самолет, по версии МАК, был полностью исправен, действия диспечеров аэродрома «Смоленск-Северный» – правильны. По словам председателя технической комиссии МАК Алексея Морозова, на запрос пилотов диспетчер ответил «Посадка дополнительно» - то есть не разрешил посадку, а оставил выбор за ними. Приняв решение все же идти на посадку, командир борта Аркадиуш Протасюк обрек экипаж и пассажиров на гибель.

Пилоты же, по версии российского эксперта, не были подготовлены к условиям, в которые попали. «По заключению летных экспертов, подготовка командира к выполнению захода на посадку в сложных метеоусловиях в штурвальном режиме и по неточным системам при отсутствии системы ИЛС была недостаточной. Заход на посадку осуществлялся экипажем с использованием автопилота в продольном и боковых каналах, а также автоматом тяги. Данный тип захода при отсутствии на земле инструментальной системы посадки руководством полетной эксплуатации самолета Ту-154М не предусмотрен», - заявил он.

«Имели место существенные недостатки в части подготовки формирования экипажа, контроля готовности к полету и выбора запасных аэродромов. Вылет был произведен без наличия у экипажа фактической и прогнозируемой погоды в аэропорту назначения и актуализированной аэронавигационной информации», - вторила ему глава комиссии Татьяна Анодина.

При этом комиссия полагает, что пилоты боялись разгневать главного пассажира, президента Польши, сорвав ему график мероприятий. Известно, впрочем, что сам Лех Качинський никак не обращался к пилотам. Однако, по словам Морозова, запись переговоров в кабине сохранила фразу штурмана «Он (Качинський) взбесится!..».

Также комитет отметил как одну из возможных причин неправильного решения пилотов пребывание в их кабине главкома ВВС страны Анджея Бласика, который бездействовал и не помешал им совершить роковую ошибку. В крови Бласика, согласно выводам МАК, был обнаружен алкоголь в концентрации 0,6 промилле (отметим, что это слабая степень опьянения, вряд ли способная серьезно повлиять на действия и решения генерала. – Ред.).

Польша: нет, не только

Данный доклад – не окончательное мнение российской стороны. Но он будет направлен в Генеральную комиссию РФ по расследованию причин катастрофы и станет для нее базовым экспертным выводом. Ранее польская сторона устами министра юстиции Кшиштофа Кятковского заявляла, что будет довольствоваться докладом МАК и не будет составлять свой, если МАК учтет ее рекомендации. Напомним, ранее польские эксперты называли среди причин катастрофы ошибочное решение лететь к смоленскому аэродрому при плохих погодных условиях, ошибочное решение идти на посадку (скорее со стороны генерала Бласика, чем со стороны командира борта Протасюка) и ошибку российских диспетчеров, которые вместо четкого «садиться нельзя» начали консультироваться с Москвой, оставив решение на усмотрение недостаточно информированных пилотов. Такие три причины, в частности, озвучивал бывший командующий польского 36-го спецполка транспортной авиации Роберт Латковский.

Министр внутренних дел Польши Ежи Миллер высказал одновременно согласие с рядом выводов МАК и раздражение по поводу признания им правильными действий диспетчеров «Смоленска-Северного». «Должен признать, мы не удовлетворены тем, как отнеслись к нашим замечаниям в МАК», - заявил он. Комментируя консультации пилотов с генералом Бласеком, министр заметил: «Стоит отметить, что диспетчеры тоже не были предоставлены сами себе», намекая на попытки аэродрома связаться с московским начальством. По словам Миллера, Польша на следующей неделе опубликует аудиозапись переговоров диспечеров, которую ей удалось каким-то образом раздобыть, невзирая на то, что РФ их не передавала. О намерении возобновить создание собственного доклада в Польше пока не сообщают.

На выступление Миллера уже отреагировал министр транспорта РФ Игорь Левитин. Он акцентировал, что диспетчеры не имели физической возможности запретить кому-то посадку при свободной полосе – это просто вне пределов их компетенции. «Много раз сказано и доказано, что, по действующим правилам, командир международного специального рейса самостоятельно принимает решение о взлете и посадке», - заявил он. Отдельно российский министр подчеркнул, что Россия изначально передала Польше записи переговоров диспетчеров в полном объеме.

Украинские эксперты, опрошенные «Главредом», подтвердили, что решение в данном случае принимает пилот, который видит происходящее собственными глазами, а не на радаре.

Среди наиболее раздосадованных выводами МАК – брат-близнец погибшего президента Ярослав Качинський, лидер партии «Право и справедливость». «Мы видим последствия: обвинение польских пилотов и Польши в целом односторонне и бездоказательно. Содержание отчета - результат позиции премьер-министра Дональда Туска, которому нет оправданий. Мы должны продолжать усилия для выяснения причин катастрофы. Хотя теперь, после публикации доклада, это будет сделать очень сложно», – говорит он.

Представитель Польши в МАК Эдмунт Клих обратил внимание соотечественников на отказ России предоставить записи радаров аэродрома. Как пояснили господину Клиху представители российской стороны, они не сохранились – мол, у регистратора «кассета заела». «Мы имеем определенные сомнения, что россияне говорят правду относительно того, имеют записи или нет, потому что диспетчеры в своих свидетельствах говорили, что регистраторы были исправными перед полетом», - говорит он. У российской стороны также есть свои претензии к польским коллегам. Так, по словам представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, Польша не отреагировала на ряд запросов российских следователей. В частности – не предоставила сведений о телефонных соединениях пассажиров перед посадкой самолета.

Очевидно, эта трагическая история на этом не закончится.